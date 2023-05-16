«Справедливая помощь доктора Лизы» привезла гуманитарный груз в Донбасс

Ольга Демичева передала медикаменты, оборудование и предметы первой необходимости в Снежнянский пункт временного размещения беженцев. Фото: «СПДЛ»

«Справедливая помощь доктора Лизы» привезла гуманитарный груз для тяжелобольных и раненых детей ДНР и ЛНР. Поездку миссии возглавила президент организации Ольга Демичева. Миссия осуществляется в рамках проекта «Жить и побеждать» при поддержке Фонда Президентских грантов (ФПГ).

Основная цель поездки — доставка гуманитарных грузов для медицинских и социальных учреждений ДНР и ЛНР, оказывающих помощь тяжелобольным и раненым детям. А также осмотр пациентов, нуждающихся в направлении на лечение в федеральные центры России, адресная передача дорогостоящих лекарственных препаратов для подопечных детей и молодых взрослых в возрасте до 25 лет.

Участники миссии передали медикаменты, оборудование и предметы первой необходимости в Республиканский травматологический центр в Донецке, а также в Макеевский диагностический центр для детей, Донецкую детскую больницу №3, в Снежнянский пункт временного размещения беженцев из Соледара, Красного Лимана, Артемовска. Лекарства и изделия медицинского назначения переданы и для подопечных тяжелобольных детей в Луганске.

- У меня осколки вот тут, и тут, и тут… — в Снежном маленькая Вероника из Соледара показала Ольге Демичевой свои осколочные ранения — В лицо, руку, ногу, грудь, живот.

Подходят ее братья и мама. У них тоже осколочные ранения.

Ольга Демичева передала медикаменты, оборудование и предметы первой необходимости в Снежнянский пункт временного размещения беженцев. Фото: «СПДЛ»

- Люди обступают нас, рассказывают, как неделями сидели в подвалах, как солдаты ВСУ расстреливали тех, кто выходил наружу. Худенькая бабушка со сломанной рукой рассказывает, как ВСУшники застрелили её собаку у неё на глазах и как российский солдат вынес её, ослабевшую от голода, из подвала на руках. А потом всех спасенных привезли сюда, в Снежное. Здесь хорошо, спокойно, и кормят вкусно. Хочется всех их отогреть, окружить любовью. Чтобы они просто жили, - поделилась впечатлениями Демичева.

Напомним, международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» была создана в 2007 году врачом паллиативной медицины Елизаветой Глинкой, более известной как Доктор Лиза. Организация оказывала большую помощь жителям Донбасса на протяжении всех лет конфликта с Украиной. В декабре 2016 года Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе. Но ее дело продолжают соратники.

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