Пропускной пункт «Ульяновское - Шрамко» уже работает

КПП начал работу в тестовом режиме. К 15 мая он уже выйдет на «нормаль-ную нагрузку».

На административной границе Донецкой Народной Республики и Ростовской области, приблизительно в тридцати километрах от контрольно-пропускного пункта «Успенка», в тестовом режиме начал работу КПП «Ульяновское - Шрамко».

4500 МАШИН В СУТКИ

Ранее пункт перехода функционировал как «пешеходный», больше для жителей близлежащих сел. Ныне он получил статус регионального.

- Между Весело-Вознесенкой в Ростовской области и нашей Амвросиевкой открыт модернизированный пункт пропуска. Это один из первых шагов в целом комплексе мероприятий, которые позволят нам обеспечить равномерную нагрузку на все контрольно-пропускные пункты, - отметил председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

Премьер-министр республики подчеркнул, что задачи по расширению, модернизации и увеличению пропускной способности на пунктах пропуска между ДНР и Ростовской областью выполняются по поручению Президента РФ Владимира Путина и находятся на особом контроле у врио главы региона Дениса Пушилина.

Сейчас специалисты благоустраивают территорию вокруг перехода «Ульяновское - Шрамко» и прокладывают туда дорогу. Уже заасфальтировано около десяти километров, еще столько же предстоит сделать.

- Подрядчики планируют выйти к Амвросиевке к концу мая, - сказал Евгений Солнцев. - Дорожники работают быстро и качественно. Гарантируют, что «на года».

На нормальную нагрузку, по словам Солнцева, контрольно-пропускной пункт должен выйти к 15 мая.

СЕЙЧАС ОЧЕРЕДЕЙ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ

На данный момент пост работает в укороченном режиме - с 8.00 до 20.00. КПП пока пересекают порядка 400 машин в сутки. Пешком проходить «Ульяновское - Шрамко» не рекомендуется. Во всяком случае, пока здесь не появится необходимая для пешеходов инфраструктура.

Житель села Новоивановка Виталий Сердюков рассказал «Комсомолке», что в Матвеевом Кургане у него живут родственники и этим переходом он пользуется давно. Однако он был не таким современным и благоустроенным.

- Теперь у нас дорогу строят, фонари ставят, разметку наносят, такое я последний раз при СССР видел! - рассказал Сердюков.

А житель Амвросиевского района Олег Ширяев отметил скорость пропуска и отсутствие очередей.

- Проехали вчетвером за две минуты, - рассказывает Олег. - Из Матвеева Кургана до Шрамко 55 километров. Две трети дистанции можно держать хорошую скорость, а потом дорога проходит через два-три села и едешь 40 - 60 километров в час. Итого из Матвеева Кургана доехали за час и десять минут. Далее по ДНР абсолютно новая дорога несколько километров, потом дорога со снятым верхним слоем, но ехать 60 в час можно.

ВСЕ КПП БУДУТ РАСШИРЕНЫ И МОДЕРНИЗИРОВАНЫ

Тем временем будут отремонтированы и трассы, ведущие в контрольно-пропускным пунктам «Успенка», «Мариновка» и «Новоазовск». Эти переходы также планируют реорганизовать, расширить проезжую часть, что позволит увеличить пропускную способность.

- К разгару летнего сезона буквально за два месяца участки дорог общей протяженностью порядка 50 километров будут приведены в нормативное состояние, - сообщают в Минтрансе ДНР. - Время в пути сократится до пунктов пропуска на границе с Ростовской областью. Дорога станет комфортной, исчезнут заторы.

Дорожные работы выполняются и на подъездах к КПП со стороны Ростовской области.

- Минтранс Российской Федерации уже проработал план действий по расширению дорог, увеличению и расширению самих пунктов пропуска, выделению отдельно гражданских пешеходных пунктов пропуска и созданию необходимых условий. Там целая дорожная карта, - сообщил ранее Денис Пушилин. - Это на порядок упростит пересечение данных пунктов пропуска как для гражданского населения, так и для транзитов из Запорожской, Херсонской областей и Крыма.