Донбасс будет с водой: Ее уже начали подавать из реки Дон в канал Северский Донец - Донбасс

Уникальное гидротехническое сооружение позволит обеспечить водой жителей Донецка, Макеевки, Горловки, Ясиноватой и Енакиева.

Поначалу в канал будет поступать порядка четырех тысяч кубометров воды в сутки. Впоследствии объем доведут до проектного, увеличив до 288 тысяч кубов.

ПОЭТАПНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ

В администрации главы ДНР подчеркнули, что перед запуском водовода специалисты исследовали и устранили все неполадки в сети. Вода будет подаваться в Донецк, Макеевку, Горловку, Енакиево, Ясиноватую. Поэтапное увеличение мощностей связано с необходимостью постепенной проверки системы водоснабжения на устойчивость и регулирование потоками воды. Риски обстрелов также требуют особой осторожности при запуске системы. Однако уже сейчас график подачи воды населению расширен.

НОВЫЙ ГРАФИК

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики Владимир Дубовка отметил, что в первую очередь улучшится график подачи воды жителям Донецка, Макеевки и Ясиноватой - с 2 часов 1 раз в 3 дня (с 19.00 до 21.00) до 5 часов 1 раз в три дня (с 17.00 до 22.00).

С 18 мая график - один раз в три дня (с 17.00 до 22.00) - распространят на все города региона, где имеются проблемы с водоснабжением. В течение июня планируется поэтапно перевести график сначала на раз в 2 дня, затем - ежедневно - с 17.00 до 22.00.

Сообщается также, что за счет увеличения объемов подачи воды она станет поступать на верхние этажи многоэтажных домов, а также улучшится ее подача и на удаленные поселки городов. Жители республики уже ощутили изменения.

- Воду дали на два часа раньше, и что важно - напор стал намного лучше, - говорит жительница Пролетарского района Донецка Елена Еремина. - Раньше не было понимания, насколько хватит воды в нашем канале, теперь мы знаем, что вода есть.

Многие жители отмечают улучшение качества воды.

- Она более чистая, чем была раньше. Понимаю, что в кранах вода не только из нового водовода, ведь она поступает в уже существующий канал и смешивается, но все же улучшения очень заметны, - говорит жительница Макеевки Виктория Андреева.

ГРАНДИОЗНЫЙ ПРОЕКТ

Во время прямой линии с жителями региона врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что полноценно обеспечить жителей водой можно будет после освобождения всего канала Северский Донец.

- А это соответственно и Славянска, и части Харьковской области. Военнослужащие делают все возможное и невозможное, чтобы ускорить решение этого вопроса, но, безусловно, мы с вами не можем ждать, в особенности крупные города: Донецк, Макеевка, Горловка, Ясиноватая и ряд других населенных пунктов, - подчеркнул Пушилин. - Нам вода нужна сегодня. Именно поэтому было принято решение по строительству водовода от реки Дон.

Решение о строительстве водовода из Дона было принято Президентом России Владимиром Путиным. Строили объект тысячи специалистов Военстроя, а оборудование поставляли десятки предприятий со всех уголков страны.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

За два года модернизируют 115 объектов теплоснабжения. Обозначенный срок - два года. Капитальный ремонт будет произведен на 76 километрах теплосетей.

- На 2023 - 2024 годы в восьми городах республики - Донецк, Горловка, Макеевка, Ясиноватая, Мариуполь, Светлодарск, Волноваха, Мироновский - заложена модернизация объектов теплоснабжения, - заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики Эдуард Осипов.

Также в регионе запланирован масштабный капитальный ремонт сетей водоснабжения. Он коснется четырех городов - Донецка, Макеевки, Горловки и Мариуполя. Специалисты отремонтируют почти 17 километров сетей, а также две канализационные насосные станции в Мариуполе.

ВОДОВОД РЕКА ДОН - СЕВЕРСКИЙ ДОНЕЦ - ДОНБАСС В ЦИФРАХ

288 000 метров кубических - мощность водовода р. Дон - Северский Донец - Донбасс

200 километров - протяженность водовода

1,2 метра -диаметр труб

35 000 труб использовано при строительстве объекта

38 000 - столько сделано узловых стыков по всему водоводу

450 километров - общая длина всех сварных швов водовода

450 предприятий со всей страны участвовали в масштабном проекте

9 регионов России поставляли оборудование и материалы для нового водовода

45 километров трассы разминировали специалисты Вооруженных сил Российской Федерации перед началом строительства

55 переходов через препятствия выполнено по ходу строительства объекта

107 дней заняла сборка и установка плавучей платформы

5300 человек и 1200 единиц техники было задействовано в создании масштабного объекта

150 инженеров будут задействованы в процессе запуска водовода и первичной прокачки воды

1 плавучую станцию, 7 станций водоподъема, 14 гидравлических резервуаров, 49 насосов и 400 километров труб необходимо заполнить, прежде чем вода дойдет до канала Северский Донец.