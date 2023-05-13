В программах социально-экономического развития новых регионов России сделали упор на запуск производств и повышение зарплат

Программы развития новых регионов были подписаны в Правительстве России в конце апреля. Фото: Пушилин/ТГ

Зампред Правительства России Марат Хуснуллин провел штаб с главами новых регионов России. В рамках встречи обсуждались уже подписанные региональные программы социально-экономического развития. Особое внимание в них уделено запуску производств, повышению уровня жизни и созданию новых рабочих мест.

— В программах особо внимание уделено сохранению и созданию рабочих мест и запуску производств, обеспечению жителей новых регионов всех мер государственной социальной поддержки, повышению уровня заработных плат, оказания медицинских и образовательных услуг, — поделился вице-премьер в своем телеграм-канале.

Хуснуллин добавил, что мероприятия, предусмотренные в программах, синхронизированы с федеральным документом и направлены на поддержку и развитие экономики и социальной сферы, восстановление домов, дорог, инфраструктуры, объектов образования и здравоохранения.

— Все это позволит интегрировать новые регионы в экономическое, правовое, образовательное и культурное пространство страны, а также повысить уровень жизни граждан новых субъектах РФ до среднероссийских показателей к 2030 году, — добавил Марат Хуснуллин.

Врио Главы ДНР Денис Пушилин добавил, что важнейшая цель такой программы — повысить уровень жизни жителей Республики до среднероссийских показателей.

— Обсудили важные задачи уже принятой программы. Это ремонт дорог, и улучшение работы общественного транспорта, существенное обновление инфраструктуры водо- и теплоснабжения. Конечно, в фокусе внимания – развитие промышленности, — подчеркнул лидер Республики в своем телеграм-канале.

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