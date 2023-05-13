И ближе к ним станем: Масштабный флешмоб прошел по всей стране

В Мелитополе участники флешмоба «Встанем» выстроились в форме звезды и совместно с хором исполнили патриотические песни. Фото: Министерство молодежной политики Запорожской области.

Два поколения победителей

С 4 по 9 мая масштабная акция прокатилась по регионам. А старт ей, сам того не ведая, дал ветеран Великой Отечественной войны Николай Константинович Имчук во время своего интервью «Волонтерам Победы» в Музее Победы.

- Желаю скорейшей победы! И тогда мы будем встречаться с вами - наше поколение победителей и ваше поколение победителей, - на этих словах герой сложил кисти вместе, как при рукопожатии.

Николай Константинович Имчук. Фото: Кадр из видео

Волонтеры восприняли этот знак как символ и запустили волну флешмоба в соцсетях в знак поддержки бойцов СВО и уважения к памяти Героев Великой Отечественной войны. В качестве музыкального сопровождения была выбрана патриотическая песня Шамана «Встанем». Ее строки пронизаны трогательной памятью о тех, перед кем мы в неоплатном долгу, и готовностью повторить подвиг дедов:

Встанем

И вспомним всех тех,

кого в этом огне потеряли,

Кто шел умирать за свободу, а не за медали.

Подхватив инициативу, жители разных регионов воплотили ее по-своему - где-то как самостоятельное мероприятие, где-то в рамках концертов, исторических игр, спортивных соревнований и даже парада у дома ветерана и сборов у костра. Но везде флешмоб прошел зрелищно, дружно и стал одним из самых запоминающихся событий в праздничной программе.

Причастность к большой и сильной державе

В необычной форме свою поддержку участникам СВО выразили спортсмены Ямало-Ненецкого автономного округа. 5 мая в Тарко-Сале на льду спортшколы «Авангард» встретились команды администраций Пуровского района и Нового Уренгоя.

- Матч был зрелищным и захватывающим, а все полученные от продажи билетов средства участники внесли на специальный счет штаба #МыВместе, -

поясняет сотрудница пресс-службы Анастасия Красно-

плахина. - Зрители турнира также присоединялись к доброй цели. Кульминацией встречи стал момент, когда спортсмены и гости в едином порыве встали и сложили ладони в знак солидарности с теми, кто выполняет свой долг в зоне спецоперации.

Под пронзительно синим крымским небом в течение двух дней - 6 - 7 мая - устраивали флешмоб «Встанем» воспитанники международного детского центра «Артек». 6 мая во время утренней торжественной церемонии поднятия Государственного флага в детском лагере «Речной» 317 ребят показали руками символ единения с героями, а на следующий день эстафету у них приняли более 300 ребят детского лагеря «Лесной», участники военно-патриотической программы «Фронтовой полигон».

- Участие во флешмобе «Встанем» дает возможность еще раз показать, что «Артек» гордится каждым, кто приносит славу Родине, - рассказывает представитель центра Карина Бабина. - Участники акции отмечают, что очень важно любить Россию, поддерживать и объединиться вокруг нее. Вожатые признаются, что для них имеет большое значение участие в такой акции.

Каждый артековец, глядя на взвивающийся в небо флаг, чувствует свою причастность к большой и сильной державе.

В Великом Новгороде флешмоб прошел в центре города, возле Дворца детского творчества имени Лени Голикова, что также символично. 7 мая активисты военно-патриотических клубов, в том числе «Юнармейцы» и представители РДДМ «Движение Первых» выстроились в форме пятиконечной звезды, чтобы почтить память всех тех, кто стойко выдержал тяготы Великой Отечественной войны, проявил выдающийся героизм и мужество. Поддержку Всероссийскому флешмобу «Встанем» выразили поисковые отряды: находясь на весеннем этапе «Вахты памяти» в деревне Малое Замошье, они около костра сделали соответствующий жест руками.

- Для нашего региона участие во всероссийском флешмобе - это возможность проявить солидарность, показать, что мы едины, почувствовать причастность к большему, - отметили юнармейцы, участники акции.

Новые герои России на защите нашей свободы

Особое значение и смысл имел флешмоб для жителей новых регионов нашей страны. Сотрудники министерства молодежной политики ДНР и Центра развития молодежных инициатив республики сняли видеоролик, на котором жители разных профессий и возрастов встречают демобилизованных студентов, выражая им жест поддержки и единения - символ Победы.

- Для нас организация или участие в подобного рода мероприятиях особенно символично и ценно, - поделилась с нами начальник отдела по связям с общественностью и СМИ министерства молодежной политики ДНР София Дударь. - В республике нет таких людей, чей близкий человек, коллега, друг или товарищ не ушел на фронт. Для нас нет чужой беды и чужого горя. У нас есть одна цель - это победа и мир в наших домах. Поэтому минимум, что мы можем сейчас сделать, - это поддержать так наших соотечественников, наших мужчин, наших Героев, готовых отдать жизнь за мирное небо над русским Донбассом.

В Запорожской области во время съемок победного видеоролика люди разных поколений выразили свое уважение и почтили память героев, сложив руки в символическом жесте. Флешмоб сопровождался исполнением патриотических песен.

- Сегодня на нашей территории происходит процесс Возрождения исторической памяти о наших героях, о великих победах и свершениях русского народа. Как когда-то наши деды и прадеды боролись с фашизмом, сегодня новые герои России встали на защиту нашей свободы и нашего единства. Для нас они, безусловно, герои. И участием в этом флешмобе мы отдаем дань памяти тем, кто героически погиб. Они навсегда останутся в наших сердцах - это мы и хотим показать всему миру, - выразили свою позицию участники флешмоба из Мелитополя.

А юнармейцы из Архангельской области устроили парад у дома участника Великой Отечественной войны Николая Федоровича Гурьева. Когда ветеран вышел из дома, ребята отдали ему честь и показали руками тот самый символ солидарности.

- Парад у дома ветеранов - особое проявление уважения юнармейцев к труду и подвигу северян военного поколения, - говорит первый заместитель начальника главного штаба Юнармии Виктор Кауров. - Эта встреча с участниками тех сражений на фронте и в тылу пробуждает самое доброе, укрепляет дух и юнармейцев, и ветеранов. Ветераны передают эстафету защитников Отечества молодежи.

Фронтовик поблагодарил ребят за внимание и заботу и пожелал им пронести через всю жизнь дружбу и взаимопонимание.

Десятки эмоциональных, выразительных фотографий и видео из разных регионов России заполнили интернет за считаные дни до великого праздника Победы. Росмолодежь отследила акцию по хештегам и смонтировала общий ролик к 9 Мая. Найти его можно на официальных каналах организации во ВКонтакте и Телеграм.