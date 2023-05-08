Звезды над Донбассом: Впервые международный литературный фестиваль проходит в морской столице республики

«Азбука Донбасса» родилась на фестивале «Звезды над Донбассом»

При поддержке Президентского фонда культурных инициатив с 3-го по 8 мая в Мариуполе проходит традиционный Международный литературный фестиваль «Звезды над Донбассом». На него собрались 300 участников со всей России, а также из Франции, Германии и Израиля. Это писатели, издатели, критики, журналисты, редакторы, иллюстраторы, художники, музыканты и другие яркие творческие личности.

Здесь проходят познавательные семинары, дискуссии, мастер-классы по литературному мастерству, встречи с известными писателями, показы фильмов и множество других полезных для развития мероприятий.

- Также в рамках фестиваля в Мариуполе с 3-го по 7 мая работает «Школа писательского мастерства - 2023», в программе обучения которой 15 занятий, четыре творческие встречи, - рассказывают организаторы.

КАЖДЫЙ ГОД - НОВЫЙ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ СБОРНИК

Участник фестиваля, один из его основателей, писатель-фантаст, член Союза литераторов России Сергей Чекмаев из Москвы рассказал «Комсомолке», что результатом «Звезд над Донбассом» станет сборник фантастических рассказов, написанных участниками фестиваля.

Обычно, перед тем, как приступить к созданию сборника, продумывается его концепция. Например, в 2919-м, в первый год фестиваля, она уместилась в одном слове «надежда».

Сергей Чекмаев.

- Потому что тогда в ДНР люди постоянно нас спрашивали, как и когда будет какое-то развитие, когда эта бесконечная и зависшая история закончится, - рассказал Сергей Чекмаев. - Во второй раз идея была сделать сборник светлого будущего Донбасса, чтобы показать, что если мы сможем все вместе с боевыми действиями справиться, что сможем их остановить и прийти к победе, то как будет выглядеть донецкая земля условно через 20 - 30 лет.

РУССКИЙ СУПЕРГЕРОЙ

Первый сборник, изданный по итогам первого фестиваля в 2019 году, получил название «Живи, Донбасс!», второй - «Донбасс живет», а третий, который был издан по результатам прошлого фестиваля, - называется «Юный Донбасс». Такая концепция, по словам составителя сборника, возникла, потому что предыдущие оба проекта были больше для взрослого читателя.

- И мы подумали, что мы можем привнести для молодого поколения, которое выросло во время боевых действий и под звуки бомбежек взрослело. Вот и родилась идея проекта «Юный Донбасс», - говорит писатель. - Это рассказы для читателей возрастом от 14 до 25 лет.

На сегодняшнем фестивале тоже готовится сборник. Его концепция - «Русский супергерой».

- Эту идею мы обкатывали и обсуждали в Союзе литераторов России. Кто такой русский супергерой? Почему концепция вот этих американских супергероев в трико с укусами радиоактивных пауков не приживается в России, почему у нас это не работает? Мы вот и хотим на эту тему порассуждать. Действительно ли может быть русский супергерой наделенным суперспособностями человеком или все-таки у нас эта концепция совершенно по-другому воспринимается, - размышляет Чекмаев.

В ЕДИНОМ КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Один из участников, отцов-основателей фестиваля писатель-сценарист из Москвы Сергей Волков поделился с «КП» историей создания «Звезд над Донбассом».

Сергей Волков.

- Идея создания фестиваля возникла у председателя Общественной палаты ДНР Александра Кофмана. На первом фестивале участвовали 24 человека - все ведущие фантасты России, в том числе Сергей Лукьяненко, Евгений Лукин, Роман Злотников. Потом круг участников расширился, в него вошли и поэты, и художники, и музыканты. Теперь это больше сотни человек, - рассказывает Волков.

КАК РОЖДАЛАСЬ «АЗБУКА ДОНБАССА»

Фестиваль «Звезды над Донбассом» - это рабочий фестиваль, на котором появляется немало полезных продуктов. Одним из таких стала «Азбука Донбасса» Сергея Волкова.

- С Александром Кофманом у нас зашел разговор о том, что дети должны знать о своем родном крае, что это часть русского мира, что это уникальный регион Донбасс, и, наверное, нужна азбука, в которой буква «т» - «террикон», «ш» - «шахта», при этом «р» - «Россия», «м» - «Москва». Таким образом, я сел и написал стихи, художница из Донецка Дарина Русакова нарисовала иллюстрации, и так появилась «Азбука Донбасса», - рассказал Волков. - А потом она переросла в «Азбуку регионов». Уже вышла «Азбука Херсона», готова «Азбука Запорожья», выпустим азбуки и других регионов России - Урала, Дальнего Востока и так далее.