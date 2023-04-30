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Политика30 апреля 2023 12:42

Листая «Книгу памяти»: Истории погибших за свободу ДНР предлагают собрать в один сборник

К работе над "Книгой памяти" ДНР привлекут семьи погибших защитников республики
Марина СМИРНОВА

«Женское движение Единой России» выступило с предложением создать в каждом районе, поселке и городе Донецкой Народной Республики свою «Книгу памяти», в которой будет собрана информация о защитниках ДНР, погибших от украинской агрессии с 2014 года.

О планах создать такие книги рассказала глава общественного совета движения Екатерина Мартьянова. К работе над изданиями предлагается привлечь семьи погибших защитников республики.

- Где, возможно, мать или жена напишет последние слова, которые не успела сказать близкому человеку, - отметила председатель движения. - Будут и биографии героев.

Собранные материалы будут переданы в музеи и библиотеки. По словам Екатерины Мартьяновой, эту работу нужно делать сейчас. Пока «раны свежи».

- Как только я узнала о планах создать «Книги памяти», задумалась, что сказала бы брату Саше, - сказала «КП» дончанка Светлана Вовенко. - Он погиб в 2016 году под Ясиноватой. Служил сапером, а до начала боевых действий работал на шахте им. Калинина. Решил пойти на защиту ДНР по идейным соображениям. Говорил, не может спокойно читать сводки о боях. У него была девушка, собирались пожениться. Погиб Саша в свой день рождения, 22 апреля. Я все время думаю: смогла бы я его защитить? Я в семье старшая, родители попали в ДТП, когда мы еще маленькие были. Но сейчас я скажу, что горжусь им. Мог бы отсидеться дома или уехать из Донецка. Но он выбрал защищать нашу землю ценой своей жизни. Это дорогого стоит.

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