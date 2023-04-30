Вода из Дона придет к майским праздникам в Донецк

Новый водовод из реки Дон, построенный для снабжения Донецкой Народной Республики, возвели в рекордные сроки.

Запуск нового водовода из Дона - одно из самых обсуждаемых и долгожданных событий. Неудивительно, ведь долгие месяцы большая часть республики живет практически без воды - она подается по расписанию раз в два-три дня на несколько часов. Чтобы решить проблему, в декабре прошлого года по поручению Президента России Владимира Путина военные строители начали возводить водовод «Дон - Северский Донец - Донбасс».

Темпы строительства поражают. Уже 31 марта заработала плавучая станция водовода, началось заполнение накопительных резервуаров.

- Забилось сердце водовода «Дон - Северский Донец - Донбасс». Это две нити по 200 километров каждая, а также семь насосных станций, - заявил тогда руководитель проекта военно-строительного комплекса Алексей Леонов.

Алексей Леонов.

20 апреля стала известна дата запуска. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что подать в Донецк первую воду по новому водоводу планируют уже 30 апреля.

Отмечается, что новый водовод не имеет аналогов в современной России - это уникальный инженерный объект. Никто и никогда ничего подобного в такие сжатые сроки еще не строил. Даже во времена всесоюзных строек на создание такого водовода уходило до пяти лет.

Проект получил название «Большая вода». Для его реализации двадцать четыре часа семь дней в неделю трудились 5300 человек и 1200 единиц техники. Трубы изготовили Загорский, Челябинский, Волжский и Харцызский трубопрокатные заводы. Российские железные дороги доставили на объект 170 тысяч тонн трубной продукции. Россети обеспечивали стройку электроэнергией.

Мощность водовода - 288 000 метров кубических в сутки. Объект спроектирован с учетом перспективы снабжения водой в общем объеме 480 000 метров кубических не только Донецка и его агломерации, но и близлежащих городов Ростовской области.