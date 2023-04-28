Производство трамваем, индустриальные парки: Как в ДНР развивается промышленность

На «Азовстали» создадут индустриальный парк, промышленный технопарк, экопарк и транспортно-логистический центр.

В июле минувшего года в ДНР был создан региональный Фонд развития промышленности (ФРП). Он предлагает льготные условия финансирования. Одни из них - безвозвратные гранты для госпредприятий на сумму до 100 млн рублей на срок до 3 лет на условиях софинансирования. Деньги должны пойти на запуск предприятия и модернизацию производства.

Кроме того, государственным и другим предприятиям можно получить заем до 100 млн рублей под 1,5% годовых на срок до 5 лет, тоже на условиях софинансирования. Финансы могут быть направлены на запуск предприятия, модернизацию производства, пополнение оборотных средств и фонда оплаты труда, а также обучение персонала.

В 2022 году фонд рассмотрел 51 проект на 3,2 млрд рублей. Из них поддержано 26 на сумму в 1,9 млрд. Предприятия, чьи заявки были одобрены ФРП, начнут получать финансирование во втором квартале этого года.

- Будут и займы, и гранты. Мы ожидаем, что каждый вложенный рубль - он рубль и принесет в ходе реализации проекта, - заявил первый заместитель председателя правительства ДНР Рустам Мингазов.

Он сообщил, что республиканский ФРП станет самым большим по объему финансирования в России - 5 млрд рублей на три года.

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ЯСИНОВАТСКОГО МАШЗАВОДА

На финансовую помощь ФРП может рассчитывать Ясиноватский машиностроительный завод (ЯМЗ), который является одним из крупнейших в СНГ производителей горнопроходческой техники для шахт и рудников, а также оборудования для строительства тоннелей для железнодорожного транспорта, метро и автодорог.

На сегодня портфель заказов ЯМЗ на 2023 год от крупнейших горнодобывающих предприятий РФ составляет 250 млн рублей. И это не окончательная сумма.

Рустам Мингазов отметил, что наиболее ярким свидетельством интеграции предприятий ДНР в российскую промышленность является их включение в крупные российские кластеры.

Продукция Ясиноватского машзавода востребована на крупнейших горнодобывающих предприятиях РФ.

Так, вскоре ЯМЗ войдет в межрегиональный промышленный кластер на базе Ковровского электромеханического завода («КЭМЗ»). Его якорными предприятиями наряду с Ясиноватским заводом станут кемеровский «ТоргИнвест» и томское машиностроительное предприятие «Ильма». Кластер будет специализироваться на производстве комплектующих для оборудования, предназначенного для проведения вертикальных, горизонтальных подземных горных выработок и метрополитена. Кстати, недавно ЯМЗ в кооперации с этими предприятиями освоил выпуск нового вида проходческих комбайнов для добычи алмазов в Якутии.

- С приходом России работа на заводе заметно оживилась. Мы развиваемся. Хотя наш город ежедневно «утюжит» украинская артиллерия. Но мы не сдаемся - Киеву не получится остановить наш завод-кормилец, - уверен слесарь Андрей.

Он отметил, что на предприятии вовремя выплачивают зарплату, два раза в месяц.

СОЗДАН ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР

Донецкий и Торезский электротехнические заводы (ДЭТЗ и ТЭТЗ) вошли в состав ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики». В его рамках при поддержке Чебоксарского электроаппаратного завода предприятия ДНР смогут производить примерно 30 электроподстанций в год. В частности, на ДЭТЗ начат выпуск каркасов блочно-модульных зданий, а на ТЭТЗ - их «начинки».

- Статус резидента, который будет иметь электротехнический кластер, предоставляет ряд возможностей и преимуществ в плане получения государственной поддержки и расширения рынков сбыта, - отметил председатель правления государственного концерна «Корпорация развития территорий Донбасса» (КРТД) Андрей Шпиленко.

Андрей Шпиленко.

Напомним, КРТД создана правительством ДНР с целью всестороннего развития предприятий республики путем их сотрудничества с партнерами из России.

Также в ближайшее время на базе ДЭТЗ и трамвайного депо Мариуполя будет развернуто производство трамваев.

- Такая договоренность была достигнута между руководством КРТД и собственником предприятия по производству железнодорожных локомотивов из Нижнего Новгорода Андреем Дробышевым, - сообщили в КРТД.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ ПОЯВЯТСЯ НА «АЗОВСТАЛИ» И «АЗОВМАШЕ»

На территории мариупольского металлургического комбината «Азовсталь» (во время боев по освобождению города он был сильно разрушен), который передан в управление КРТД, будет создан индустриальный парк. Недавно этот объект посетили представители КРТД и ОЭЗ «Алабуга» из Татарстана для оценки состояния инфраструктуры и разработки предварительных решений.

Металлургического комбината «Азовсталь».

- Специалисты ОЭЗ «Алабуга» доказали свою эффективность. Благодаря их опыту и компетенции индустриальный парк на территории «Азовстали» наверняка будет создан в кратчайшие сроки, - подчеркнул Андрей Шпиленко.

На базе завода «Азовмаш» создадут «Мариупольский индустриальный парк (МИП) мастер». Этим будет заниматься компания «КамАЗ», у которой есть значительный опыт в реализации подобных проектов. Кроме нее, в состав пула инвесторов могут войти и компании-резиденты, список кандидатов сейчас формируют власти ДНР.

Создание «МИП мастер» было анонсировано в феврале врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Речь шла о возможности возведения мощностей по производству тяжелых грузовых автомобилей, а также по ремонту всего модельного ряда автомобилей и специальной техники «КамАЗ».

«Азовмаш» ранее специализировался на выпуске железнодорожных вагонов и цистерн, металлургического оборудования, портовых и промышленных кранов. В феврале был завершен процесс его разминирования.

Разработаны инвестиционные программы возрождения и мариупольского предприятия «Ингаз» - одного из ведущих на Украине по производству инертных газов высокой чистоты, применяемых в химической и радиоэлектронной промышленности. Правительство ДНР планирует восстановить «Ингаз» в 2023 году. Доля завода на мировом рынке данного вида продукции может составить не менее 10 - 15%.

На шахтах республики также ждут инвесторов и надеются на подъем угольной промышленности.

- Мы в самые тяжелые годы не бросили свою работу. Для нас дорог шахтерский труд, он всегда был символом Донбасса - нашей Родины, - сказал «КП» проходчик из Донецка Виктор Руденко. - На шахтах традиционно работали и работают семьями, из поколения в поколение. В 2014 году и в 2022-м тысячи горняков взяли в руки оружие, чтобы защитить свою землю от бандеровцев. И мы уверены, что все жертвы последних лет не были напрасными. С приходом России жизнь в Донбассе станет лучше.