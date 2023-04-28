Все для победы: Студенты колледжей изготовили более полумиллиона изделий для военных в зоне СВО

Псковские студенты шьют одежду для бойцов. Фото: smotrim.ru (Вести-Псков)

«Все для победы!» - говорят сегодня те, кто не готов просто наблюдать, за тем, как новое поколение фашистов обстреливает мирные города Донбасса, Запорожской области и Херсонщины.

Военные берут в руки оружие и становятся на защиту страны, а гражданские, не оставаясь в стороне, помогают в меру сил и возможностей. Даже дети и молодежь, которую многие привыкли ругать за равнодушие.

И именно так называется проект Общероссийского народного фронта (ОНФ), цель которого - всесторонняя поддержка солдат и офицеров, защищающих новые российские территории.

На военно-патриотическом форуме «Знание. Герои», состоявшемся 18 апреля в Москве, первый заместитель главы администрации Президента РФ Сергей Кириенко озвучил поразительную цифру: с начала специальной военной операции одни только студенты российских колледжей своими руками сделали больше полумиллиона разных изделий, необходимых бойцам на передовой.

- Они шьют маскхалаты, чехлы для бронежилетов, аптечки, они изготавливают компактные носилки для переноски раненых, печки, которые нужны бойцам в окопах, - привел примеры Кириенко.

Волна помощи армии охватила всю страну: от Москвы до самых до окраин. Те же печи, с помощью которых зимой солдаты на передовой грелись, а сейчас разогревают и готовят еду, делали студенты уральских техникумов, кубанских, самарских и волгоградских, московских и красноярских.

В печках ребят из столичного технологического колледжа можно даже печь хлеб. Эти мини-буржуйки, получившие название «Тополек», весят всего 500 граммов и легко помещаются в вещмешок.

- Наша общая задача - поддерживать солдат, которые сегодня находятся в зоне боевых действий, - говорил директор колледжа Иван Степанов прошедшей зимой, перед отправкой на передовую печурок, собранных его студентами.

- Когда вдумываешься, понимаешь то, что вот когда-то наши бабушки, дедушки тоже работали так, изготавливали на фронт печи, боеприпасы. Вот и мы тоже помогаем сейчас нашим ребятам, - а это слова учащегося Красноярского техникума социальных технологий Кирилла Рожика. Он с однокурсниками тоже делал мини-печки, только назывались они по-другому - «Ракетами».

А еще молодежь шьет для бойцов одежду. Например, Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса наладил поставку в зону СВО футболок. И солдатам польза, и будущим технологам-конструкторам, закройщикам и дизайнерам практика.

- Мы, девушки, не можем принимать участие в помощи России, но хотя бы так, на таком этапе можем сделать что-то хорошее для нашей Российской армии, - прокомментировала студентка колледжа Екатерина Платицына.

- Как и вся страна участвует в помощи нашим участникам спецоперации, так и мы не хотели остаться в стороне, - добавил заведующий учебным отделением Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Александр Карпенко. - Каждый из нас готов оказать посильную помощь, внести вклад в нашу общую победу.

Когда ОНФ в прошлом году объявил акцию «Все для победы», к ней в первые же дни одновременно подключились сразу 14 колледжей из Астраханской, Магаданской, Иркутской, Калужской, Смоленской, Пензенской, Архангельской и Кировской областей, а также из Чечни, Бурятии, Дагестана, Хакасии, Калмыкии и Карачаево-Черкесии. Чеченские ребята шили балаклавы и перчатки, а девушки из Астраханского государственного колледжа - плащ-палатки, и носки.

Мастерицы Сахалинского техникум взялись за толстовки и спальные мешки, казанские - из аграрно-технического училища № 97 и крымские - из Симферопольского колледжа сферы обслуживания и дизайна - за сухари и пирожки, которые теперь регулярно поставляют в зону СВО. С капустой, мясом и джемом. И таких примеров можно приводить не один десяток.

Дети помладше пишут на передовую письма, поддерживают бойцов добрым словом и душевным рисунком.

- Бывая в зоне специальной военной операции, я вижу, насколько важны для ребят эти письма, - заверил Кириенко на форуме.

КСТАТИ

Более 2 млн человек приняли участие в проекте «Все для победы».

Кроме прочего, люди собрали более 6 млрд рублей пожертвований, на которые покупают оборудование, экипировку, беспилотники, автомобили для нужд СВО. А к 9 Мая туда отправится два железнодорожных состава с подарками и техникой.