Егор Бероев в Енакиеве.

Егор Бероев - частый гость в республике. Здесь он снимает фильм о людях, которыми восхищается. И фактически в каждой поездке встречается со старшеклассниками и студентами. Эти встречи организованы филиалом Российского общества «Знание» в ДНР и проходят в формате открытого диалога, что молодежи особенно нравится.

«Горжусь вами»

Несколько дней назад актер встретился в Енакиеве с демобилизованными студентами.

- Я горжусь вами, горжусь вашей землей, горжусь талантами, которые здесь выросли. Много читал о Донбассе, о городе Енакиево. На этой земле родились удивительные люди, - сказал Егор Бероев ребятам, которые только что вернулись с военной службы. - И ваша молодежь очень отличается от нашей, которая учится в наших вузах. Вы - сильнее, у вас больше духа и силы воли. Я бы хотел, чтобы наши ребята больше знали о вас, ведь вам есть что сказать им: и о дружбе, и о любви, и об отношениях к товарищам, родителям. Мы стали забывать об этом. Я восхищаюсь тем, насколько эти ценности здесь активны, насколько в людях живы правильные ориентиры.

Ребята рассказали гостю о своих любимых фильмах с его участием. Что в них особенно зацепило. Это «Турецкий гамбит», «Перевал Дятлова», «Территория». Были вопросы о том, сам ли актер выполняет трюки. Оказывается, для съемок многих сцен Егор отказывается от каскадеров. Помогают ему лихачить в кадре навыки верховой езды и рукопашного боя.

Но не обошлась актерская работа без ЧП. Во время съемок «Турецкого гамбита» случайно взорвался пиротехнический снаряд - лицо Егора порезало осколками.

Либо за наших, либо за врага

Максим Миненков.

- Мне нравится жизненная позиция Егора Бероева, - делится впечатлением о встрече студент Максим Миненков, четыре месяца отслуживший в инженерно-саперных войсках. - Его позиция конкретна: мы не можем быть посередине. Ты либо за наших, либо за врага. Бероев рассказывал, что многие его друзья сейчас принимают участие в СВО, и он, как гражданин, не может их предать. Я очень люблю исторические и военные фильмы и с горечью заметил, как актеры, которые блестяще передали характеры героев, патриотов России, вдруг стали против жителей Донбасса, которых расстреливают ВСУ из западного оружия. Для меня этих фильмов и актеров больше не существует. А в Бероеве не разочаровался. Наш мужик, настоящий.

Марина Новицкая.

- Столько оптимизма было на этой встрече! - восхищается Марина Новицкая, которая пришла на встречу по приглашению брата, недавно демобилизованного из артиллерийской бригады. Мне понравился рассказ актера о фонде «Я есть!», который он основал вместе со своей женой, актрисой Ксенией Алферовой. Фонд поддерживает особенных деток с синдромом Дауна. Волонтеры и основатели фонда делают все, чтобы эти «солнечные люди» чувствовали себя нужными. Вот сейчас подопечные фонда занимаются огородами: выращивают зелень, огурцы, редиску. Актер не раз подчеркивал, что этим ребятам очень важно чувствовать себя нужными обществу. Кстати, Егор и Ксения взяли опеку над ребенком с синдромом Дауна, у которого умерла мама. Егор рассказал, что парень очень талантлив - играет в театре, участвует в олимпиадах для особенных детей. Послушаешь такие истории, и самой хочется помогать.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Гость попал в центре Донецка под обстрел «Градами»

7 апреля Егор Бероев был в столице ДНР. В этот день, на большой православный праздник Благовещение, ВСУ нанесли массированный артудар из РСЗО «Град» по центру города, другим районам. Один человек погиб, 13 были ранены. Вот что он рассказал в этот день, когда пришел в себя:

- Стреляют по мирным людям. По старикам, по детям. Неделю я наблюдал это своими глазами, и я, и моя группа сами попали под артобстрел. Вблизи нас, на улицу в центре Донецка, упали пять «Градов». Ощущения описать невозможно. Можно почувствовать это, только оказавшись там. Когда прилетел снаряд, охрана практически стянула меня с сиденья автомобиля и уложила на асфальт лицом вниз. Мы прятались за машиной оставшиеся четыре взрыва, потом побежали в укрытие. Сердце билось не как обычно, это мягко сказано. Спасибо ребятам охранникам, без них мы бы растерялись.