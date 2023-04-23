Украинскими ракетами православных не испугать

Что может сделать украинская власть, чтобы помешать настоящим православным отпраздновать Пасху - Светлое Воскресение Христово? Конечно, нанести подлый удар рано утром из реактивной системы залпового огня, некорректируемой, сделанной много лет назад в Словакии и подаренной официальному Киеву. Праздник дончанам ВСУ омрачили, но не сорвали.

Все эксперты сходятся во мнении, что обстрел 16 апреля 2023 года носил настолько ярко выраженный террористический характер, что мог бы стать предметом рассмотрения Нюрнбергского трибунала.

- Это уже третий удар именно в район Центрального рынка и собора, - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - Там нет никаких военных объектов, так что обстрелы ВСУ носят исключительно террористический характер. На Пасху-2023 ракеты из РСЗО прилетели именно в тот момент, когда завершилась всенощная и прихожане выходили, чтобы выстроиться вокруг храма для освящения пасхальных куличей. ВСУ этого дождались и выпустили полный пакет реактивных снарядов.

- Каждый большой православный праздник - это испытание, - говорит прихожанка кафедрального собора Марина. - Я собиралась на всенощную, но заболел ребенок, хотела прийти пораньше посвятить куличи. Не пришла, а потом мне позвонили и сказали, что в соборе ранен иподиакон, молодой парень. Украинские вояки - просто твари и нехристи поганые. Есть Божий суд, и им его не миновать.

Пока в Киеве прислужники комика Зеленского воюют с Киево-Печерской лаврой, пытаясь захватить связанные с ней денежные потоки и пожертвования, в ДНР идет закономерный процесс перерегистрации храмов.

- С точки зрения вероучения ничего не меняется, - пояснил горловский священник отец Алексей. - Болит сердце за моих собратьев по священническому служению. Мы ждем победы.

В Мариуполь привезли Благодатный огонь

Пока ВСУ творили откровенное зло своими обстрелами, нацеленными исключительно на мирных жителей, в Мариуполь привезли важную для православного человека святыню - Благодатный огонь из Иерусалима. Помощь в этом оказала партия «Единая Россия». Истерзанный, превращенный ВСУ в сплошные развалины город встретил Благодатный огонь с большим почитанием. А привезли его в восстановленный усилиями всей России в главный Свято-Никольский собор Мариуполя.

В торжественном богослужении приняли участие первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

- От Благодатного огня мы лампады зажгли, весь год у нас гореть будут, - рассказала «Комсомолке» служительница собора матушка Тамара.

Настоятель собора отец Николай и священнослужитель отец Гавриил рассказали Сергею Кириенко, Андрею Турчаку, что служба в храме не прекращалась даже во время боев за освобождение Мариуполя. Кроме того, при соборе работает воскресная школа. А теперь сюда прибыл Благодатный огонь - зримое воплощение добра и мира. Восстановленный собор, новые дома - это сильнее, чем вся пропаганда официального Киева.