Порт Мариуполя начал принимать грузы из Ростова

Мариупольский торговый порт начал работу.

Донецкая Народная Республика в этом году получила полноценный, экономически значимый выход к морю. Порт Мариуполя начал принимать и готовится отправлять грузы на регулярной основе. Пока суда идут только в российские порты. С началом экономической блокады Донбасса со стороны Украины ни ДНР, ни ЛНР такой возможности не имели.

- Первая самоходная баржа доставила в республику из Ростова-на Дону около 1900 тонн строительного груза, - заявил председатель правительства ДНР Евгений Солнцев. - В составе груза кирпич, газоблоки (современный стройматериал из ячеистого или газового бетона. - Ред.), грунтовка и другие сухие смеси, материалы для гидроизоляции. Все это будет использовано для восстановления жилья и социальных объектов.

И это только начало. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что до конца апреля через порт Мариуполя начнутся поставки зерна из ДНР в другие регионы.

НАЦИСТЫ НЕ УСПЕЛИ ВЗОРВАТЬ САМОЕ ЦЕННОЕ

Как пояснил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, организация регулярных морских грузоперевозок позволит на 30% снизить стоимость логистики.

Конечно, работы по восстановлению предстоит еще много, зато финансирования на это выделяется достаточно: в 2023 году запланировано выделить 1,3 миллиарда рублей. Также рассматривается возможность пассажирского сообщения по морю с Крымом и другими регионами.

Денис Вовенко.

- Радует, что порт оживает. Судов пока мало, но это первые ласточки, - говорит докер Денис Вовенко. - Город наш всегда, за исключением короткого периода при Советском Союзе, назывался Мариуполь, город у моря. А как это - город у моря есть, а порта нет? Так не должно быть. Будет работать порт, все оживет у нас. И строительство пойдет быстрее, и заводы заработают. Главное, что, убегая, вэсэушники портовые краны взорвать не успели - за исключением плавкранов. Утопили два плавкрана, нелюди. Еще железнодорожные пути подъездные изуродовали, но это уже чинят.

Как рассказали «Комсомолке» в администрации порта, принимать суда готовы одиннадцать причалов. При полной загрузке порт может принять и отправить 100 тысяч тонн грузов в месяц.

Основной грузопоток ожидается в направлениях Ростова и Ейска. Доставляемые стройматериалы будут распределяться по городам и районам ДНР.

ПЕРВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Морской порт важен для нормального экономического развития любого региона, - утверждает донецкий экономист Виктор Трофимов. - И особенно он важен для промышленного Донбасса. По морю груз перевозится медленнее, чем по суше, но это самый дешевый, экономически выгодный и глобальный по охвату вид транспорта. Я думаю, Мариупольский порт полноценно заработает гораздо быстрее, чем прогнозирует большинство экспертов. Программа его восстановления рассчитана до 2025 года, но там много внимания уделено восстановлению складов и офисных зданий. Дело важное, но с учетом всех обстоятельств порт может работать и с разрушенными административно-бытовыми объектами на своей территории. Более того, можно сказать, что он уже работает и приносит первые экономические и финансовые результаты.

Виктор Трофимов.

По словам Виктора Трофимова, не нужно делать акцент только на поставках грузов в ДНР.

- Дело в том, что у нас добывается, выращивается и производится много наименований продукции, везти которую большегрузными фурами по узким и перегруженным автодорогам - не лучшая идея. Щебень, арматура, стальной прокат, уголь, зерно, руда, ценная глина каолин, известняк, строительный песок - все это выгоднее отправлять морем. Естественно, для этого нужен полноценно работающий порт, - говорит экономист. - Все инвестиции в его восстановление и развитие со временем окупятся.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ

Мариупольский порт - самый крупный на Азовском море.

Порт и припортовые сооружения занимают более 77 гектаров, его протяженность в длину 4,2 км.

Акватория включает в себя внутренний и внешний рейды, несколько гаваней, а также подходные каналы.

Более половины кранов порта полностью исправны.

После освобождения порта от украинских нацистов с его территории было вывезено свыше 12 тысяч мин, взрывных устройств и неразорвавшихся боеприпасов.

На сегодняшний день в порту трудятся больше двухсот человек. В течение двух лет число работников возрастет в 10 раз, до двух тысяч человек.

До агрессии Украины против Донбасса прорабатывалась возможность пассажирского международного сообщения из порта Мариуполя. На сегодняшний день планируется наладить сообщение с Крымом и другими портами РФ.