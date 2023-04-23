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Политика23 апреля 2023 20:30

Кузница правоохранительных кадров

В Донецке готовят силовиков для новых территорий. Преподавать им будут специалисты из Волгоградской академии МВД
Марина СМИРНОВА
Курсанты академии МВД ДНР.

Курсанты академии МВД ДНР.

Президент России Владимир Путин на недавнем расширенном заседании Совета безопасности поставил задачу до 1 июня завершить создание в новых регионах России подразделений правоохранительных органов и спецслужб. Одним из шагов к реализации этого поручения стала подготовка будущих сотрудников МВД в Донецке.

В феврале этого года Академия МВД ДНР им. Дзержинского в качестве филиала влилась в состав Волгоградской академии МВД России. 517 курсантов донецкого филиала пополнили ряды волгоградских студентов.

Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, преподаватели из Волгограда готовятся приехать в Донецк, чтобы начать готовить новых правоохранителей, несмотря на непрекращающиеся обстрелы ВСУ.

- Уже приобретается необходимое оборудование для экспертно-криминалистической работы, - сообщил Денис Пушилин. - Уверен, что благодаря совместным усилиям с Волгоградской академией МВД мы сможем воспитать преданных своему делу сотрудников МВД, которые будут достойно и эффективно противостоять преступности.

Будь в курсе

Донецкий филиал Волгоградской академии МВД России объявляет набор на очную форму обучения юношей и девушек после окончания 11-го класса.

Главный корпус академии расположен по адресу:

г. Донецк, пр. Богдана Хмельницкого, 84.

Телефон для справок:

+7(949) 320-64-31.

Дополнительная информация представлена на сайте: davd.su или dfva-mvd.ru.

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