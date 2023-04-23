Кузница правоохранительных кадров

Курсанты академии МВД ДНР.

Президент России Владимир Путин на недавнем расширенном заседании Совета безопасности поставил задачу до 1 июня завершить создание в новых регионах России подразделений правоохранительных органов и спецслужб. Одним из шагов к реализации этого поручения стала подготовка будущих сотрудников МВД в Донецке.

В феврале этого года Академия МВД ДНР им. Дзержинского в качестве филиала влилась в состав Волгоградской академии МВД России. 517 курсантов донецкого филиала пополнили ряды волгоградских студентов.

Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, преподаватели из Волгограда готовятся приехать в Донецк, чтобы начать готовить новых правоохранителей, несмотря на непрекращающиеся обстрелы ВСУ.

- Уже приобретается необходимое оборудование для экспертно-криминалистической работы, - сообщил Денис Пушилин. - Уверен, что благодаря совместным усилиям с Волгоградской академией МВД мы сможем воспитать преданных своему делу сотрудников МВД, которые будут достойно и эффективно противостоять преступности.

Будь в курсе

Донецкий филиал Волгоградской академии МВД России объявляет набор на очную форму обучения юношей и девушек после окончания 11-го класса.

Главный корпус академии расположен по адресу:

г. Донецк, пр. Богдана Хмельницкого, 84.

Телефон для справок:

+7(949) 320-64-31.

Дополнительная информация представлена на сайте: davd.su или dfva-mvd.ru.