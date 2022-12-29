Каждый на вес золота: В ДНР подготовили несколько тысяч специалистов технических средств разведки

Здесь не просто обучают людей в этой сфере, но также вырабатывают новую тактику применения дронов, опираясь на боевой опыт и анализ действий противника. Фото: ТГ/Пушилин

В Донецкой Народной Республике активно готовят специалистов в области беспилотных технологий, что так как уже сейчас понятно, что в ближайшие годы роль БПЛА будет только возрастать. Подготовкой таких специальностей занимается Республиканский центр беспилотных систем имени Владимира Жоги. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин, который побывал в центре вместе с первым заместителем руководителя Администрации Президента России Сергеем Кириенко.

- С момента своего создания Республиканский центр беспилотных систем имени Владимира Жоги подготовил для фронта несколько тысяч специалистов технических средств разведки, каждый из которых на вес золота, - рассказал Пушилин.

По словам руководителя Республики, здесь не просто обучают специалистов в этой сфере, но также вырабатывают новую тактику применения беспилотников, опираясь на приобретенный боевой опыт и анализ действий противника, что особенно бесценно для подразделений союзников на передовой. Сопровождавший гостей начальник центра, офицер с позывным «Инок» пояснил специфику применения разных типов беспилотников в боевых условиях и рассказал о подготовке выпускников.

Начальник центра, офицер с позывным «Инок» пояснил специфику применения разных типов беспилотников в боевых условиях и рассказал о подготовке выпускников. Фото: ТГ/Пушилин

- Они выходят специалистами, которые в состоянии «летать» и знают настройки каждого беспилотника, которые здесь используются, - сказал он.

Сообщается также, что в ходе встречи стороны обсудили дальнейшие шаги по развитию Республиканского центра беспилотных систем.

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