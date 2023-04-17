Помощь с неограниченными возможностями

В начале апреля глава государства подписал долгожданный указ о создании фонда поддержки ветеранов СВО «Защитники Отечества». Все детали расписаны на 15 страницах. У новой организации будет много полномочий и обязанностей.
В частности, в стране появится институт «социальных координаторов». Это люди, которые персонально будут помогать ветеранам и их семьям. Но обо всем по порядку.
Ветеранам боевых действий, принимавшим участие (содействовавшим выполнению задач) в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 г., на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 г., уволенным с военной службы (службы, работы);
Лицам, принимавшим в соответствии с решениями органов публичной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских формирований и органов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики начиная с 11 мая 2014 г.;
Членам семей всех этих лиц, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции (боевых действий), членам семей перечисленных лиц, умерших после увольнения с военной службы (службы, работы), если смерть таких лиц наступила вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при выполнении задач в ходе специальной военной операции (боевых действий)».
В президентском указе написано, что непосредственной помощью будут заниматься «социальные координаторы» фонда. И вот какие у них будут обязанности:
1. Срочные социальные услуги:
экстренная психологическая помощь;
консультирование по вопросам социального обслуживания и социального сопровождения;
2. Бытовые услуги:
обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов;
обеспечение кратковременного присмотра за детьми.
3. Медицинские услуги:
консультирование по социально-медицинским вопросам;
проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни;
систематическое наблюдение в целях выявления отклонений в состоянии здоровья.
4. Психологические услуги:
социально-психологическое консультирование, в том числе семейное консультирование;
социально-психологический патронаж;
проведение социально-диагностических тренингов.
5. Педагогические услуги:
консультирование получателя социальных услуг и (или) его ближайшего окружения по вопросам социальной реабилитации;
социально-психологическая коррекция, включая диагностику и консультирование.
6. Трудовые услуги:
профессиональная ориентация;
содействие в получении образования и (или) профессии;
оказание помощи в трудоустройстве;
содействие родственникам получателя социальных услуг в нахождении работы по гибкому графику.
7. Правовые услуги:
оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов;
содействие в получении полиса ОМС;
содействие в оформлении документов, необходимых для размещения в стационарную организацию социального обслуживания;
содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства;
Если ветераны захотят, они могут сами стать социальными координаторами. Но вообще на бывших бойцов у властей большие планы. Например, отставников планируется привлекать к общественным проектам, направленным на патриотическое воспитание граждан, в том числе молодежи, на защиту исторической правды и сохранение исторической памяти, сохранение и укрепление в массовом сознании роли традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
«Прославление подвигов участников СВО» и патриотическое воспитание молодежи - это возможности, которыми могут воспользоваться ветераны. Все сугубо добровольно. Никого не будут заставлять участвовать в государственной информполитике.
КАК ПОЛУЧИТЬ?
Помощь куратора можно получить после подачи заявления. Надо заполнить форму на портале госуслуг. Или можно лично приехать в МФЦ «Мои документы». Заявку должны рассмотреть в течение пяти дней после обращения.