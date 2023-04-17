Помощь с неограниченными возможностями

В начале апреля глава государства подписал долгожданный указ о создании фонда поддержки ветеранов СВО «Защитники Отечества». Все детали расписаны на 15 страницах. У новой организации будет много полномочий и обязанностей.

В частности, в стране появится институт «социальных координаторов». Это люди, которые персонально будут помогать ветеранам и их семьям. Но обо всем по порядку.

КОМУ ПОЛОЖЕНА ПОМОЩЬ?

Ветеранам боевых действий, принимавшим участие (содействовавшим выполнению задач) в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 г., на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 г., уволенным с военной службы (службы, работы);

Лицам, принимавшим в соответствии с решениями органов публичной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских формирований и органов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики начиная с 11 мая 2014 г.;

Членам семей всех этих лиц, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции (боевых действий), членам семей перечисленных лиц, умерших после увольнения с военной службы (службы, работы), если смерть таких лиц наступила вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при выполнении задач в ходе специальной военной операции (боевых действий)».

О КАКОЙ ПОДДЕРЖКЕ РЕЧЬ?

В президентском указе написано, что непосредственной помощью будут заниматься «социальные координаторы» фонда. И вот какие у них будут обязанности:

1. Срочные социальные услуги:

экстренная психологическая помощь;

консультирование по вопросам социального обслуживания и социального сопровождения;

2. Бытовые услуги:

обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов;

обеспечение кратковременного присмотра за детьми.

3. Медицинские услуги:

консультирование по социально-медицинским вопросам;

проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни;

систематическое наблюдение в целях выявления отклонений в состоянии здоровья.

4. Психологические услуги:

социально-психологическое консультирование, в том числе семейное консультирование;

социально-психологический патронаж;

проведение социально-диагностических тренингов.

5. Педагогические услуги:

консультирование получателя социальных услуг и (или) его ближайшего окружения по вопросам социальной реабилитации;

социально-психологическая коррекция, включая диагностику и консультирование.

6. Трудовые услуги:

профессиональная ориентация;

содействие в получении образования и (или) профессии;

оказание помощи в трудоустройстве;

содействие родственникам получателя социальных услуг в нахождении работы по гибкому графику.

7. Правовые услуги:

оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов;

содействие в получении полиса ОМС;

содействие в оформлении документов, необходимых для размещения в стационарную организацию социального обслуживания;

содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства;

Если ветераны захотят, они могут сами стать социальными координаторами. Но вообще на бывших бойцов у властей большие планы. Например, отставников планируется привлекать к общественным проектам, направленным на патриотическое воспитание граждан, в том числе молодежи, на защиту исторической правды и сохранение исторической памяти, сохранение и укрепление в массовом сознании роли традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

«Прославление подвигов участников СВО» и патриотическое воспитание молодежи - это возможности, которыми могут воспользоваться ветераны. Все сугубо добровольно. Никого не будут заставлять участвовать в государственной информполитике.

КАК ПОЛУЧИТЬ?

Помощь куратора можно получить после подачи заявления. Надо заполнить форму на портале госуслуг. Или можно лично приехать в МФЦ «Мои документы». Заявку должны рассмотреть в течение пяти дней после обращения.