С Пасхой, православные!

В воскресенье, 16 апреля, весь православный мир отметит свой главный праздник - Воскресение Христово. Даже в тех городах и поселках республики, где продолжаются обстрелы ВСУ, верующие будут приветствовать друг друга радостным «Христос воскресе!». И пусть не все храмы смогут открыть свои двери прихожанам, а каноническая православная церковь подвергается сегодня невиданным для XXI века гонениям, светлому празднику, символизирующему надежду, возрождение и главенство справедливости над хаосом и вероломством, в республике - быть!

Немного о традициях

Традиционно пасхальное богослужение начинается вечером в субботу с чтения полунощницы. Затем - ночной крестный ход. На этот раз, из соображений безопасности, он пройдет не во всех храмах. Пасхальная служба длится почти всю ночь, а под утро в церкви стекается народ - освящать куличи и крашеные яйца.

- Есть два неправильных обычая - разговляться, то есть употреблять спиртное и мясо, прямо недалеко от храма и ездить на Пасху на кладбище. Это противоречит церковным правилам. А в нынешней ситуации еще и опасно,- говорит клирик одного из донецких храмов отец Игнатий, рекомендуя прихожанам сразу после окропления пасхальной снеди святой водой идти домой и там праздновать, не увлекаясь горячительным.

- Также в Светлое Воскресение есть обычай принести освященный кулич больному или немощному человеку, который сам не мог присутствовать на службе. Вот это правильно, купите в храме пару свечей и принесите пожилому человеку освященные крашенки и кулич. И ему будет приятно, и вам доброе дело зачтется, - рекомендует отец Игнатий.

Покусились на святое

Не только обстрелы омрачают ожидание великого праздника. Православных беспокоит судьба их единоверцев - священнослужителей Киево-Печерской лавры, оказавшихся сегодня под страшным давлением.

Напомним, что юридическим «основанием» рейдерского захвата Киево-Печерской лавры стал факт существования в ее стенах, еще с советских времен, музея.

Сейчас он называется «национальный заповедник». Между церковью и государством, долгие годы «делившими» территорию, были выстроены договорные отношения. Но в январе украинский минкульт расторг договор с церковниками и потребовал их убраться из лавры к 30 марта. Монахи не ушли, и официальный Киев перешел к силовым действиям. Наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь) был обвинен в «разжигании межрелигиозной розни» и госизмене. На него надели электронный браслет и отправили под домашний арест.

Сформированная по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической УПЦ Московского патриархата «Православная церковь Украины» уже объявила, что пасхальное богослужение в лавре будут проводить ее священники. Наверняка и оголтелые сторонники раскольнического «патриарха» Филарета присоединятся.

- Ничего хорошего из этого не выйдет. Падет власть националистов - все вернется на круги своя. Зря Зеленский все это затеял. Кроме насилия и всеобщего озлобления, это ему ничего не даст, - отмечает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко.