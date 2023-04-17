Мы возвращаем КВН

На сцену местного дома культуры одна за другой выходят команды Запорожской лиги Клуба веселых и находчивых. Шутки - одна искрометнее другой, и яркие сценки вызывают смех в зале: зрители довольны, ведь последний раз такой праздник юмора проходил в Бердянске ровно 10 лет назад. А ведь посмотреть и послушать есть что: игроки показывают далеко не провинциальный уровень юмора. Чувствуется и знание общечеловеческой политики, и умение красиво шутить на самые острые темы, иронизировать над вполне обычными явлениями.

Посмотреть на соревнования запорожской лиги КВН собрались около 500 зрителей. А участниками стали три команды из Мелитополя и две - из Бердянска. Победителями, кстати, стали хозяева турнира - команда «Н.П.П.». Дипломы и статуэтки достались всем членам команды - искренней радости ребят можно было бы позавидовать.

- Мы провели КВН в честь дня юмора 1 апреля. Для Бердянска это значимая дата, так как последний КВН здесь проходил ровно 10 лет назад. Открытие прошло ярко, появились новые команды. Мы рады, что они показали свой уровень, насколько они артистичны, - сказал член жюри Запорожской лиги КВН Дмитрий Мацевич. Он уверен: КВН в Запорожской области будет жить и развиваться еще больше. Уже сейчас команды показывают отличный уровень и готовы дерзать и соревноваться уже и с коллегами из других регионов России.

- Мы давно сотрудничаем с Союзом КВН Запорожской области, я вижу много знакомых лиц. И уверена, что у клуба здесь отличное будущее, - поделилась эмоциями руководитель межрегионального движения «Юг Молодой» Юлия Клименко.

Внимание в регионе уделяют не только культуре, хотя это одно из приоритетных направлений. Недавно и в Мелитополе, и в Бердянске открылись досуговые центры для детей. Лучшие коллективы города получили возможность принять участие в фестивале высокой культуры «Время творить».