Что изменится в судебной системе

Закон предусматривает создание на территории Херсонщины областного суда, Арбитражного суда, 13 город-ских, районных и межрайонных судов, а также гарнизонного военного суда.

Президент России Владимир Путин подписал пакет документов о создании судов в новых регионах страны и порядке отбора в них судей.

Еще в прошлом году глава государства заявил о начале комплексной работы по созданию федеральных судов в новых регионах и их интеграции в российскую судебную систему. И вот

3 апреля Владимир Путин подписал пакет из восьми законов о создании судов на территории Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик. Авторами законопроектов выступили председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников, первый заместитель этого комитета Ирина Панькина и председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Точка отсчета

На территории нашего региона планируется создать Запорожский областной суд, Арбитражный суд Запорожской области, Бердянский районный суд, Васильевский районный суд, Мелитопольский районный суд, Пологовский районный суд, Энергодарский городской суд, Запорожский гарнизонный военный суд.

Согласно документам, юрисдикция первых двух судов из списка будет распространяться на территорию области в границах на день вступления в силу будущего закона. А суды, действовавшие на день принятия Запорожской области в состав РФ, продолжают осуществлять правосудие от имени РФ до определенного в соответствии с решением пленума Верховного суда РФ дня начала деятельности новых судов.

В первом блоке законов тщательно прописан порядок передачи новым судам дел, принятых к производству, но еще не рассмотренных. Итак, дела и жалобы, принятые к производству судами, действующими на территории Запорожской области на день принятия в РФ и к этому дню не рассмотренные, передаются в новые федеральные суды. Апелляционные жалобы, принятые к производству апелляционными хозяйственными судами, действующими на территории Запорожской области на день принятия в РФ и не рассмотренные на этот день, направят в Двадцать первый Арбитражный апелляционный суд.

Кто будет выбирать судей

Из второго блока принятых законов можно узнать, каких планируют выбирать претендентов в первоначальные составы федеральных судов общей юрисдикции и арбитражного суда. Делаться это будет на конкурсной основе Высшей квалификационной коллегией судей РФ, но преимущества получат те, кто занимал соответствующие должности в момент принятия новых регионов в состав России. Одно из главных условий - все кандидаты должны иметь российское гражданство. Если же соискатель раньше не работал судьей, он должен сдать квалификационный экзамен. При этом от сдачи экзамена освобождаются судьи и граждане РФ, замещавшие должности судей на данной территории, а также граждане РФ, которые не являются судьями, но обладают ученой степенью кандидата или доктора юридических наук и одновременно с этим являются заслуженными юристами РФ. Что касается кандидатов с гражданством Украины, то они передают в судебный департамент при Верховном суде РФ копию поданного в МВД заявления о нежелании оставаться украинскими гражданами.

Закон о создании судов в Запорожской области вступает в силу 21 апреля 2023 года.

А документ о порядке отбора кандидатов в суды вступил в силу со дня официального опубликования.

Лучшая система в Европе

Как известно, отечественная судебная система считается самой лучшей в Европе. Еще в 2020 году Европейская комиссия по эффективности правосудия признала ее наиболее технологически развитой и наименее финансово затратной в сравнении с судами 47 западных государств. Один из главных показателей - скорость работы судов. Россиянам в отличие от европейцев не приходится долго ждать решения. Средний срок рассмотрения гражданских дел и экономических споров в России составляет 50 дней. Между тем в Европе на подобное разбирательство в среднем уходит 233 дня. Кроме того, как подчеркивается в исследовании, Россия занимает первое место в Совете Европы по интенсивности поступления в суды административных дел и шестое по интенсивности поступления в суды гражданских дел и экономических споров.

Все это значит, что интересы и права жителей Запорожской области будут в надежных руках.