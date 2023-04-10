О своем, о деревенском

Уже знакомые луганскому зрителю артисты Санкт-Петербургского государственного драматического театра «Комедианты» - снова у нас на гастролях. В прошлом году они были гостями фестиваля «Госпожа Удача», который также проходил в апреле, со спектаклем «Джульетта выжила». В этот раз привезли комедию «Земляки» по Василию Шукшину и выступили с ней на сцене Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной.

- Действие спектакля происходит в русской глубинке 60-х годов ХХ века, - описывают действо в министерстве культуры ЛНР. - В сельском клубе проходит смотр художественной самодеятельности. Участники, земляки, продемонстрируют свои разносторонние таланты. В спектакле песни превращаются в реальные истории.

Как это? В спектакле использован оригинальный прием, когда песня, звучащая со сцены «клуба», вдруг перерастает в диалог, а потом в историю. Каждая такая история - это своеобразная исповедь. Это жизнь глубинки, понятная любому русскому человеку. «Приветствуем участников краевого смотра художественной самодеятельности!» - такой плакат встречает зрителей, пришедших на спектакль. Их ждет народный юмор, открытость не привычных к фальши героев, ностальгия по недавнему прошлому, особенно понятная, может быть, именно жителям Луганска.

В основе спектакля, который поставил художественный руководитель «Комедиантов» Михаил Левшин, пять рассказов Шукшина: «Раскас», «Мой зять украл машину дров», «Други игрищ и забав», «Сапожки» и «Верую». В героях этих историй каждый сможет узнать если не самого себя, то своих друзей, знакомых, дальнюю деревенскую родню. Настолько ситуации, прописанные автором несколько десятилетий назад, близки и понятны.

Спектакль «Земляки» можно назвать визитной карточкой театра «Комедианты». Он появился в репертуаре в марте 2014 года и уже почти 10 лет не сходит со сцены и постоянно «ездит» на гастроли. Вот и вернувшись из Луганска, артисты вновь приступят к репетициям - ведь петербургские зрители уже купили билеты на этот спектакль в середине апреля.

СПРАВКА «КП»

Театр «Комедианты» был основан в Санкт-Петербурге в 1989 году. Он находится на Лиговском проспекте, в «доме Перцова». Несмотря на то, что театр существует относительно недавно, его спектакли были лауреатами высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», имеют дипломы различных фестивалей.