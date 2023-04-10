Все для новой жизни

Лучшие российские специалисты помогают улучшить качество работы медицинских учреждений в Херсонской области. Все больницы переходят на работу по общероссийским стандартам, в адаптации к ним помогают эксперты из Москвы и других крупных городов РФ. Для медиков и главврачей больниц проходят семинары и обучающие вебинары. Приезжают команды медиков и непосредственно на места, чтобы оказать не только методологическую помощь, но и лично ответить на вопросы или разработать программы для улучшения работы в том или ином направлении.

В марте в фокус внимания попала работа акушерско-гинекологической службы. Помощь в появлении человека на свет - одна из важнейших задач медицины. И для этого в учреждениях здравоохранения должно быть все необходимое оборудование и отличные специалисты.

В конце марта специалисты Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова Минздрава России посетили Геническую центральную районную больницу. Здесь они оценили, как работает гинекологическая служба.

Приезжие специалисты подсказали, как можно улучшить работу женской консультации и родильного отделения. Также они предложили свою помощь в разработке схемы маршрутизации пациентов.

- Наши гости встретились с сотрудниками медучреждения и рассказали о работе такого же направления в России. В других регионах эта схема работает в соответствии с российскими стандартами и показала свою эффективность. Мы уверены, что полезной она будет и в нашем медучреждении, - отметил начальник департамента здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

Специалисты НМИЦ давно работают с ведущими федеральными экспертами с целью консультации жителей региона и их маршрутизации в профильные региональные и федеральные центры для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Благодаря переходу на общероссийские стандарты происходит возрождение и развитие здравоохранения области, отмечают в министерстве здравоохранения.

Также недавно в ведомстве сообщили, что над лечебными учреждениями Херсонщины берут шефство ведущие федеральные центры Минздрава РФ.

- Специалисты будут принимать комплекс мер по интеграции систем здравоохранения. Среди них: управление и контроль качества оказания медпомощи, внедрение современных методов лечения и реабилитации, федеральные консилиумы для определения тактики лечения пациентов, включая, при необходимости, перевод в федеральные учреждения, проведение образовательных мероприятий для медработников, - рассказал о будущем такого взаимодействия помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.