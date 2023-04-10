Наш гранит востребован по всей России

Кальчикский карьер, который много лет недополучал финансирование и частично простаивал, оживает и превращается в конкурентоспособное предприятие, выпускающее востребованную на рынке продукцию. По словам главы администрации Кальчикского района Сергея Юзвинкевича, в карьере наладили добычу семи видов ископаемых, которые пойдут для восстановления поврежденных боями домов и объектов инфраструктуры ДНР. По словам Юзвинкевича, здесь вышли на хороший уровень добычи гранита, бутового камня, вермикулита, кварца, известняка, мариуполита и полевого шпата.

Напомним, что Кальчикский карьер, промышленная разработка которого началась 75 лет назад, находится на Чердаклинском месторождении сиенитов. Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе ГК «Недра», балансовые запасы этого месторождения - порядка 46 млн кубических метров очень качественного гранита.

Продукция карьера особенно востребована в работах, которые ведутся повсеместно в регионе. Гранит используется в восстановлении дорог и жилых домов. Сейчас карьер перешел на круглосуточный режим работы и способен производить около 2 млн тонн продукции в год. Для сравнения: при Украине годовое производство не превышало 800 тысяч тонн.

- Нормальная, а не украинская, геологическая разведка может превратить наш регион в самодостаточный. Естественно, переводы по линии госбюджета я сюда не включаю. Бизнесориентированные компании у нас, в ДНР и ЛНР, работают, несмотря на все трудности. Это просто наблюдаемый факт, - рассказал «Комсомолке» донецкий экономист Виктор Трофимов. - Зациклились все на угле, еще с советского времени. А у нас много других полезных ископаемых, тот же гранит. Нормальный инвестор - и добыча пойдет. Спрос на пески, щебень и другие материалы в России есть. И в Китае есть. Главное, чтобы нормально работало предприятие.

Карьер ожил, и с ним ожили все суеверия горняков. Общаясь с ними, нельзя лишний раз спрашивать о планах на будущее. Донбасские горняки суровы, что там говорить. Но ясно одно: у людей появилась определенность и перспективы.

Игорь Потапенко.

- Были у нас тут начальники при Украине… Один оборудование распилил, другой запчастями торговал. Ну теперь у нас все нормально, не сглазьте, - сказал «КП» горный инженер Игорь Потапенко. - Теперь работаем, ждем новый экскаватор. А дальше будет видно.

Кстати, на Анадольском и Хлебодаровском месторождениях гранита также возобновились работы.

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