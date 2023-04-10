Порты готовят к работе

Пока глубоководные порты Херсона заблокированы, работать на прием грузов будут порты Скадовска и Геническа. Их планируют загружать поставками стройматериалов из Крыма, Тамани и Новороссийска.

Как рассказали «КП» в министерстве транспорта региона, сейчас в Геническом и Скадовском портах проводится обследование всех причалов и площадей. В ближайшее время планируют начать их восстановление. Реконструкция не будет мешать работе и будет идти параллельно.

- Работы очень много. За время Украины порты Скадовска и Геническа, можно сказать, были заброшены. Средства на них не выделялись. Здесь необходимо провести реконструкцию причалов, зданий и сооружений, инженерных сетей и оборудования, - отметили в Минтрансе.

Указами временно исполняющего обязанности главы области Владимира Сальдо, Скадовский и Генический порты были присоединены к ГУП «Херсонский морской торговый порт». В общей сложности на предприятиях трудятся порядка 85 человек, при этом штатная численность позволяет взять в резерв специалистов морской отрасли.

УПРОСТИТ ДОСТАВКУ ГРУЗОВ

Особое значение для Херсонщины сейчас имеет запуск порта в Геническе, который открывает возможность судоходного маршрута в Азов и Ейск. Это существенно упростит логистику и значительно увеличит товарооборот с другими субъектами РФ. При этом серьезно разгрузит автодороги.

- У нас уже есть возможность загрузить Генический порт. Программа строительства нового города на Арабатской Стрелке уже разворачивается. Нужно все больше строительных материалов да и других вещей. Сейчас порт готовится к запуску, - сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.

Запуск морcких портов должен стать катализатором для развития экономики всей Херсонщины. В первую очередь это ускорит и удешевит как промышленное, так и гражданское строительство. Фабрики, заводы, жилые дома и торговые комплексы, дороги и мосты, а также объекты гидротехнического и военного назначения - все это часть программы по развитию области. Кроме того, стабильная работа морских портов - это еще и важнейший градообразующий фактор.

- Эффективная работа морских портов значительно укрепит экономику региона, наладит бесперебойное обеспечение области стройматериалами, продуктами, медикаментами. А также улучшит работу агропромышленного комплекса, создаст и обеспечит новые рабочие места, в значительной мере поспособствует возвращению вынужденно переселенных граждан в Херсонскую область, а также ускорит реализацию целей СВО, - уверены в министерстве транспорта области.

ПАРОМЫ В ТУРЦИЮ ИЗ СКАДОВСКА

Не менее важным для региона является запуск порта в Скадовске. Как удобный транспортный узел, он позволит осуществлять поставки не только строительных материалов, но и других промышленных товаров, в том числе минеральных удобрений, металлолома угля и зерновых. Кроме того, предприятие оказывает морские буксирные услуги, занимается намывом и продажей песка и осуществляет паромное сообщение с портами Черного и Средиземного морей.

- Порт «Скадовск» имеет прямые морские пути в страны Черноморского бассейна. Экспорт - Турция, Иран, Ирак, Сирия, Грузия, Армения, Саудовская Аравия. Импорт - Турция, Иран. Транзит - РФ, Беларусь, Казахстан, - сообщили в министерстве транспорта.

Кстати, в планах у правительства региона восстановить работу паромной переправы, которая связывала Скадовск и турецкий город Зонгулдак. Паромы в этом направлении ранее были сильно востребованы и экономически оправданны.