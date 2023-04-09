К 2030 году ЛНР выйдет на общероссийский уровень

Благодаря шефской помощи так сейчас выглядят школы и детсады в республике.

Параметры программы Президент России лично обсудил с главами каждого из регионов на заседании Совбеза 5 апреля.

Подготовленный совместно с федеральными властями документ сейчас находится на утверждении. Как уточнил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, план рассчитан на 2023 - 2025 годы. На недавнем заседании рабочей группы по восстановлению новых регионов с участием главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина, этот план как раз и обсуждался. Известно, что в нем, помимо больших строек, будут также намечены пути развития промышленности и формирования условий для бизнеса.

Как сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ РФ, после принятия федеральной программы развития - а случиться это должно в первой половине апреля, будут разработаны основанные на ней региональные планы. Такой подход поможет обеспечить комплексную и системную интеграцию новых регионов в единое социально-экономическое пространство России.

Напомним, что восстановлением ЛНР вплотную занимаются федеральные заказчики, сотрудники Военно-строительного комплекса и десятки регионов-шефов, работающие при координации Минстроя России.

- В прошлом году у нас были отстроены 1750 объектов, среди них больше 300 - социально-культурного значения. Больше 70 школ, десятки детских садов, больниц, объектов водоснабжения, свыше 500 километров дорог. Все это важно, чтобы жители каждого города и района чувствовали себя комфортно, - рассказал врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, в текущем году к восстановлению уже запланировано более 1700 объектов, в том числе более 700 жилых многоэтажек и более 250 объектов социальной сферы. И это не окончательный план. По мере согласования проектов он будет расширен и дополнен.

Уже известно, что в Северодонецке, Кременной, Рубежном и Лисичанске более 1,6 тысячи многоэтажек, поврежденных из-за обстрелов ВСУ, восстановят до 2025 года.

Сейчас в ЛНР ремонтируют 111 жилых многоэтажек, 20 частных домов, 42 соцобъекта и 12 объектов водо- и теплоснабжения.

- С наступлением благоприятных погодных условий объемы и темпы работ будут только расти. Мы уверены, что все задачи, которые поставило правительство России, Минстрой РФ и руководство республики, будут выполнены в срок, - прокомментировал «КП» министр строительства и ЖКХ ЛНР Игорь Жарков.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Для тех, кто в школе

По словам Марата Хуснуллина, больше 360 школ и детских садов будет восстановлено и построено в новых регионах страны уже в этом году.

- Обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ к объектам образования и комфортные условия пребывания в них - одна из важных задач стройкомплекса России. На сегодня при координации Минстроя РФ восстановлено 430 школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, вузов, - отметил вице-премьер.

В ЛНР силами регионов-шефов восстанавливается полувековое здание Зимогорьевской гимназии имени воинов-интернационалистов, в Антрацитовском районе капитально ремонтируют лицей имени Олега Кошевого. Как пояснил Хуснуллин, в первую очередь строители закрывают тепловой контур зданий: ремонтируют крыши, меняют окна, двери и инженерные системы. Затем отделывают фасады и внутренние помещения, налаживают освещение, благоустраивают территории и устанавливают спортивно-игровые площадки.

Масштабные работы ведутся также в Приазовском государственном техническом университете. Там перед строителями стоит задача отремонтировать восемь учебных корпусов, а также Дворец спорта и здание столовой к 1 сентября. Общая площадь восстанавливаемых объектов - больше 63 тысяч квадратных метров.

- Специалисты занимаются заменой внутренних инженерных систем в нескольких корпусах, ремонтируют уцелевшие и устанавливают новые кровельные конструкции. Помимо этого, будет благоустроена территория вокруг университета, - уточнил Марат Хуснуллин.