На каждый их снаряд мы сделаем три своих

Президент заверил, что промышленность занялась и производством техники, и боеприпасов. Например, в ближайшие три года заводы выпустят или модернизируют больше полутора тысяч танков!

РАЗНИЦА В РАЗЫ

- Поджигатели планируют направить на Украину 420 или 440 танков, тут все то же самое, что по боеприпасам. За это время мы произведем новые и модернизируем имеющиеся свыше 1600. Общее количество танков Российской армии будет превышать в три раза количество танков ВСУ. Даже более чем в три раза, - рассказал Владимир Путин.

- Я уже не говорю об авиации. Там разница в разы на 10 порядков, - добавил он.

Российский лидер признал, что знает о планах Запада поставить Киеву массу оружия и боеприпасов. Но мы произведем больше!

- Я думаю, что если США собираются с 15 тысяч (снарядов в месяц. - Ред.) в этом году выйти на 42 (тысячи. - Ред.) в следующем, то для других (стран. - Ред.) это будет еще сложнее. Там существуют еще свои правила. В каждой стране свои планы развития вооруженных сил и так называемого народного хозяйства, инфраструктуры, образования и здравоохранения, - сказал Путин.

Глава государства отметил, что ВСУ только за сутки используют до пяти тысяч снарядов.

- Вооруженные силы России тратят гораздо больше. Я сейчас не хочу давать оценку рациональности принятия решений на разных уровнях военного управления, но сейчас, как известно, Министерство обороны и Генштаб даже вынуждены вводить определенные лимиты, - сообщил Путин.

- Вместе с тем российское производство, военно-промышленный комплекс России развивается очень быстрыми темпами, такими, какие многие и не ожидали. За тот же период времени российская промышленность произведет в три раза больше боеприпасов, о которых мы говорим, даже более чем в три раза больше, - заявил президент.

ТЕЛЕГРАММА СТАЛИНА

В Кремле и правительстве проследят, чтобы вся оборонка выполнила госзаказ. Например, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии зачитал главам предприятий ОПК телеграмму Иосифа Сталина от 17 сентября 1941 года.

«Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины», - процитировал Медведев телеграмму.

Иосиф Виссарионович в начале войны заявил: недопустимо, чтобы советские войска «страдали на фронте от недостатков танков», а на заводах «в далеком тылу прохлаждались и бездельничали».

Медведев отметил, что «идеальным не бывает никакое производство, никакая организация». Телеграмма Сталина это подтвердила. Но во время спецоперации на Украине обязательства должны складываться «не из исполнения годовых обязательств, а из исполнения декадных обязательств и восполнения того, чего не было сделано, в том числе в прошлом году».

НЕ ПОСЛУШАЕТЕСЬ - НАЦИОНАЛИЗИРУЕМ

Кстати, власти не только увещеваниями занимаются. В недавнем президентском указе о гособоронзаказе написано, что «исполнителям поставок продукции», если они нарушат «обязательства», «приостановят полномочия управления».

Фактически речь идет о временной национализации. Потому что Минпромторгу дается право принудительно поменять все руководство.

Отдельно оговаривается, что внешнее управление будет длиться до «отмены военного положения». Сейчас оно введено только в четырех новых регионах страны. Но, скорее всего, указ будет касаться всей оборонки - и тех заводов, которые находятся в субъектах, где не стреляют.

Решение совершенно беспрецедентное. Раньше государство решалось на национализацию лишь проблемных банков, чтобы не оставлять сотни тысяч граждан без их накоплений. Потеря предприятия вполне укладывается в «разгром», который пообещал Медведев.

НА КОНТРОЛЕ МИНИСТРА ОБОРОНЫ

Сергей Шойгу проинспектировал оборонные предприятия и обсудил с командирами СВО способы доставки боеприпасов для каждого соединения.

«Обеспечение группировок войск средствами поражения на сегодняшний день находится на постоянном контроле в правительстве и в Министерстве обороны РФ», - заявил Сергей Шойгу в штабе объединенной группировки российских войск, где заслушал доклады по текущей обстановке. - За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно.

Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения. Все это позволяет выполнять поставленные Верховным главнокомандующим задачи в соответствии с планом проведения специальной военной операции.

Глава военного ведомства детально обсудил с командирами - участниками СВО обеспечение каждого из подразделений отдельным видом боеприпасов. Приняты конкретные решения по улучшению системы логистики для обеспечения войск всем необходимым.

Не секрет, что подвоз боеприпасов на передовую целыми - дело не простое. Доставить их в срок стало намного сложнее. Сегодня в лесах новых регионов России встречаются диверсионные группы, с неба на машины со снарядами пикируют беспилотники. И чем дальше наши подразделения будут наступать, тем больше риск вражеских налетов.

В войсках уверены, что необходимо создать безопасные пути для колонн центроподвоза, что они должны контролироваться наземной и воздушной разведкой, системами противовоздушной обороны и саперами.

А снаряды и ракеты будут. В этом министр убедился лично, проверив ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Московском, Челябинском и Кировском регионах. Шойгу заверили, что к концу года производство отдельных боеприпасов возрастет в восемь раз. Говорят, что за последние месяцы успели разработать и поставить на конвейер принципиально новые боеприпасы. Такие, каких нет ни у одной армии мира.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Во время совещания министр Сергей Шойгу вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда» и другие государственные награды в штабе объединенной группировки российских войск.

- Понимаю, сложно, понимаю, трудно. Но вы выполняете свои задачи, выполняете их с честью, с достоинством. За это страна, Родина, наш Верховный главнокомандующий наградили вас этими высокими наградами. Верю, что они не последние, знаю и уверен абсолютно в том, что вы и дальше будете верой и правдой выполнять свой долг перед Отечеством, перед нашей огромной страной, перед ее народом, - сказал Сергей Шойгу.