Из Бердянска в Керчь - на пароме

Паромы для пассажиров. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Как сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий, сейчас этот вопрос обсуждается с Минтрансом РФ. Он также добавил, что в будущем между городами будут ходить и паромы для пассажиров.

С вхождением в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей Азовское море вновь стало исключительно внутренним морем нашей страны. Долгое время Россия и Украина не могли урегулировать правовые моменты, связанные с разделением его акватории, однако сейчас вопрос снят, и никаких препятствий для судоходства нет. Так, еще в августе прошлого года в порт Мариуполя прибыло первое судно из Ейска - паром «Лаврентий».

- Инициатива открыть паромное сообщение между Керчью и Бердянском сама по себе достойна внимания. Однако пока не ясно, оценен ли вероятный поток грузов в этом направлении, какие суда могут быть использованы. Вполне вероятно, что по новому направлению будут использовать суда, которые сейчас работают на Керченской переправе, - подчеркнул первый заместитель председателя Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук.

В конце марта министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что порты Бердянска и Мариуполя включены в Реестр морских портов России, теперь в стране насчитывается 63 морских порта. Напомним, что в планах также - развитие морского порта Бердянска.