Мы - чемпионы!

Фото: Министерство спорта Запорожской области

Новые победы

Студентка из Запорожской области Ольга Сукач стоит на пьедестале и, волнуясь, под Гимн Российской Федерации принимает кубок и медаль. Это ее первые соревнования в качестве спортсменки, представляющей свой регион на российских соревнованиях. Чемпионат по масс-рестлингу проходит в Уфе, на него собрались более 350 человек со всех концов большой страны. Вместе с Ольгой из Запорожской области в нем участвуют три человека, но медаль получает именно она.

Вице-чемпионка чемпионата мира 2022 года выступала в весовой категории до 85 килограммов. И спортсменка, и ее тренер Роман Дзюба не скрывают восхищения результатом, ведь он позволил Ольге войти в состав сборной России.

Ольга Сукач.

- Теперь Ольга будет участвовать в чемпионате мира, который пройдет в городе Хива в Узбекистане. Кстати, в Запорожской области она стала первым мастером спорта по этой дисциплине, - комментирует Роман Дзюба.

Еще одну победу наши спортсмены привезли из Крыма: в Симферополе проходили соревнования по грэпплингу (разновидность единоборств. - Ред.). Для борцов из Запорожской области это довольно новая дисциплина, однако и в ней они смогли показать достойные результаты. В своих весовых категориях победили Даниил Томилин и Леонид Баранов.

- Сборная региона показала высокий уровень мастерства, продемонстрировали успехи и спортсмены, и тренеры, развивающие ребят, - сказали организаторы соревнования.

В это время большой спорт приехал и в регион. Площадкой для проведения отборочных соревнований по боксу среди спортсменов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей стала Кирилловка.

Команда по грэпплингу из Запорожской области.

- Для Запорожской области это большое событие и знак доверия. Благодарю Министерство физической культуры и спорта Запорожской области, Федерацию бокса Запорожской области за большую проделанную работу и Всероссийскую партию «Единая Россия» за поддержку в организации соревнований. Уверен, спортсмены покажут достойные результаты, а дни проведения соревнований станут для участников настоящим праздником спорта. Я рад приветствовать спортсменов на запорожской земле. Впереди - нелегкий путь к успеху. Убежден, что отборочный турнир станет очередным шагом к пьедесталу победы! - отметил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Больше возможностей

Спортсмены получают все больше новых возможностей для развития. Как рассказал Евгений Балицкий, ставка сегодня делается на всестороннее развитие регионального спорта.

- Одна из главных задач - максимально быстро интегрировать спортсменов и тренеров в большой спорт России, - отметил он.

Эту задачу получается решать комплексно. С одной стороны, в регионе сегодня все готово для воспитания чемпионов. В Запорожской области действуют 26 спортивных объектов, где ведется подготовка футболистов, борцов, легкоатлетов. Спортивные мероприятия проходят в столице региона: это открытые турниры, чемпионаты, фестивали, соревнования разного уровня.

В марте в регионе прошли соревнования по дзюдо, художественной гимнастике, хоккею, футболу. Также для активного развития перспективных видов спорта в регион прибывают именитые тренеры. Например, развитием самбо в регионе займется заслуженный тренер СССР Сергей Савченко, которого сюда командировали из Севастополя.