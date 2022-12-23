«Готовы предоставить соответствующие доказательства»: Вернувшиеся в ЛНР из украинского плена бойцы рассказали о пытках представителю ООН

По словам омбудсмена Республики Виктории Сердюковой, теперь у ООН есть все рычаги для того, чтобы начать официальное расследование в рамках своего мандата. Фото: ЛИЦ

Освобожденные из украинского плена военнослужащие ЛНР смогли конфиденциально пообщаться по видеосвязи с представителем Управления верховного комиссара ООН по правам человека Дину Мытку. Об этом заявила журналистам уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова.

Как пояснила омбудсмен, до сегодняшнего времени представители миссии не проводили подобной процедуры освидетельствования с освобожденными из плена защитниками Республики, что, в свою очередь, не позволяло включить информацию о них в отчеты ООН.

И хотя после каждого обмена пленными с украинской стороной аппарат омбудсмена Республики направлял в ООН и МККК пакет документов с подтверждениями фактов применения физического насилия в отношении военнослужащих Донбасса, эти данные международные организации никак не использовали, фактически замалчивая правду.

И вот теперь, когда луганские военнослужащие в очередной раз сообщили о применяемых к ним пытках в украинском плену и пожелали рассказать об этом правозащитной организации, их связали их с представителем ОНН и дали возможность конфиденциально пообщаться.

Когда луганские военнослужащие сообщили о применяемых к ним пытках в украинском плену, их связали с представителем международной правозащитной организации. Фото: ЛИЦ

- Соответственно, тот самый момент верификации произошел, и мы очень надеемся, что, наконец-то, после вот такого полноценного, в рамках мандата ООН, общения с лицами, пострадавшими от украинской стороны, наконец-то появится это и в отражении их отчетов, докладов и соответствующая реакция в виде проведения проверок, расследований, заседаний комиссий, - отметила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

По словам одного из бывших военнопленных Руслана, он очень надеется на то, что его общение с представителем международной организации поможет повлиять на ситуацию.

- Вопросы были о пытках, о том, как мы жили, когда находились в плену, как нас кормили и как к нам относились… Жуткая у него реакция была, что это именно из мира такой, можно сказать, фантастики. Пообещал предпринять меры. На первом же слушании он будет эту информацию доводить. Мы обменялись контактами, если что, будем созваниваться с ним по каким-нибудь вопросам, - рассказал военный.

Теперь у ООН есть все рычаги для того, чтобы начать официальное расследование в рамках своего мандата, считает и луганский омбудсмен.

- Сегодня напрямую наши военнослужащие представителю ООН рассказали о тех пытках, которые испытали в украинском плену. На территории Республики собрана, в том числе в соответствии с процессуальным законодательством, соответствующая документация, подтверждающая эти факты… И мы готовы предоставить соответствующие доказательства не только в виде показаний наших пострадавших военнослужащих, но и каких-то медицинских и процессуальных документов, - отметила Виктория Сердюкова.

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