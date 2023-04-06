25-летний волонтер из Донецка Ася Дмитриевна: Работа увлекает и отвлекает от переживаний

Ася хоть и молодой, но опытный волонтер Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

В соцсетях – огромная сила для волонтеров

Честно сказать, представляли Асю другой. А на интервью пришла двадцатипятилетняя девушка с двумя мирными профессиями (делопроизводитель и повар-кондитер). Казалось бы, вряд ли она может заниматься серьезными военными делами, такими, к примеру, как доставка нашим ребятам квадрокоптеров, закупка «дронобоек» (систем для подавления связи беспилотных летательных аппаратов с оператором – Ред.), военной амуниции, лекарств... Оказывается, может, да еще как!

Ася ведет группу ВКонтакте Донецкий городоVой, поддерживает связь с другими волонтерскими группами. В частности, есть группа «Тыл 44». Соратницы Наталья Таран, Анастасия Разгуляева, Алёна Русская вместе ведут сборы помощи бойцам, передают через Асю посылки.

- В соцсетях скрывается огромная сила, - говорит она. – С их помощью я нахожу неравнодушных людей по всей России, надежных поставщиков военного оборудования, выстраиваю логистику доставки посылок. Мои соратницы научились делать ребятам сухие борщи (а это не простой процесс), лапшу, каши. Сушат и фрукты, все это – витамины. А дети передают рисунки. Их наши бойцы развешивают на стенах, положительные эмоции гарантированы!

А борщи нашим ребятам нравятся особенно. Развел кипятком, добавил сметаны, и почти как дома.

Бойцы получили новую форму, благодаря Асе Дмитриевны и ее соратников. ФОТО: Личный архив

Даже устраивают интернет - аукционы

Несколько лет назад судьба связала Асю с офицером.

- Переживаю за него постоянно. А волонтерская работа сильно увлекает, отвлекает от переживаний и становится легче, - говорит девушка.

У дончанки амбициозные планы. Хочет создать собственный благотворительный фонд. Пока застряла на бюрократических процедурах, но с ее то напором не сомневаемся, что все получится.

- Еще в соцсетях мы устраиваем аукционы, - рассказывает Ася. – На торги выставляем шевроны, котелки, кружки, флаг с автографами. Шеврон ушел за 300 рублей, флаг за 500. Все это идет на помощь бойцам.

- А еще чем приходится заниматься?

- Бывает мамы из других городов РФ не могут дозвониться сыновьям, просто потому что у бойца не пополнен счет на телефоне. Пополняем. Конечно, на «передок» (линию соприкосновения с ВСУ – Ред.) но в тыловое расположение – вполне.

Родные просят проведать раненых защитников в больнице, привезти лекарства. Стараемся всем помочь. Некоторые бойцы скромно отказываются от помощи. Мол, мы сами купим необходимое.

- Что чаще всего просят привести бойцы?

- Недавно купили ретранслятор, чтобы поддерживать связь на большие расстояния, чем может рация. Мы бы его раньше привезли, так продавец цену поднял. А так в зоне боевых действий всегда нужна «медицина», т.е. средства первой помощи раненым. Рации часто просят привезти.

- Как вам удается ориентировать в товарах военного назначения?

- Бойцы говорят, что именно им нужно. У опытных товарищей спрашиваем. Дело волонтеров – найти нужное по приемлемой цене и это бывает непросто. Сходная по параметрам вещь или прибор могут предлагаться с двукратной переплатой. Так что волонтер должен уметь искать.

- Беспилотники просят часто?

- Конечно. Как говорил мой знакомый с позывным «Белорус», человек с большим боевым опытом: «Если послать дрон и его собьют, то беспилотник можно заменить. Если послать человека и его убьют, то уже все». Беспилотники реально помогают сохранить жизни и повысить эффективность подразделений.

- Доставлять посылку сложно?

- Да, это целое дело! Прошу помощи у военкоров, других неравнодушных волонтеров. Вот сейчас нужно доставить посылку в сторону Артемовска. Это сложная задача. Помогают Елена Ильясова из Нижнего Новгорода и группа волонтёров «Россия-Новороссия».

В посылку всегда вкладываем приятные мелочи: влажные салфетки, носки, сладости.

- Правда ли, что на в зоне боев очень востребованы полноприводные автомобили?

- Да, ведь нужно ездить по бездорожью, вывозить раненых, доставлять продукты. Очень хорошие отзывы у бойцов об УАЗе, известном под народным названием «Буханка» (малотоннажные грузо-пассажирские автомобили повышенной проходимости – Ред.). Недавно такой микроавтобус доставила группа «Россия – Новороссия», наши коллеги по волонтерской помощи. Но на передовой рады любому полноприводному авто, лишь был на ходу.

Сражается на информационном фронте

- А сколько времени ты занимаешься волонтерством? С чего все началось?

- Сначала я помогала за личные деньги. А с сентября прошлого года занимаюсь сбором помощи активно. Нужно уметь искать контакты, это важно для такой работы.

- Противник пакости делает?

- Да, заваливают жалобами администраторов соцсетей, чтобы аккаунты мои блокировать. Недавно снесли аккаунт в ТикТоке. Приходят в комментарии, оскорбляют. Утраивают атаки ботов. В общем, приходится вести информационную войну. Недавно удалил один человек видео, которое я выложила из обстреливаемого центра Донецка. Правда украм и их пособникам не нравится.

- А как обстоит дело с притоком добровольцев в наши войска?

- Люди приезжают, проходят военкомат и отправляются в зону боев. Есть возможность выбрать, где служить, если командир части не против. Тут главное, чтобы у человека мотивация была.

- Твоя мечта – благотворительный фонд. А ты собираешься помогать только военнослужащим?

- Нет, и мирным жителям из освобожденных территорий – тоже. Но фонд – это все-таки дело будущего. Нужно собрать команду, найти бухгалтера, пройти много бюрократических формальностей. Нужна постоянная российская прописка и так далее.

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