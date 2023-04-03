Мобилизованные из зоны спецоперации гуляют свои первые отпуска

В интернете множество трогательных кадров воссоединения с семьей: вот боец встречает жену с сыном из роддома, другой заходит в школьный класс и подхватывает на руки сына, а чего стоят истории молодых бойцов Росгвардии, которые при первой встрече с возлюбленной преподносят кольцо и просят руки и сердца.

В Минобороны России подтверждают, что многие мобилизованные уже прибыли в свои первые отпуска из зоны специальной военной операции (СВО). В феврале президент России Владимир Путин распорядился давать раз в полгода без учета времени на дорогу всем участникам СВО 14-дневный отпуск.

Пусть это одна из косвенных, но тоже причина проведения частичной мобилизации в прошлом году: чтобы отпустить военнослужащего в отпуск, его надо кем-то заменить на боевом посту.

И вот первая волна новобранцев теперь едет в заслуженный отпуск. Одни проводят его дома, другие в санатории или семейном путешествии.

На днях участники спецоперации и их семьи отправились в путешествие на туристическом поезде «Волжский вояж» в рамках проекта «Своих не бросаем». Поездки проходят в формате «поезд-отель». Военнослужащие увидят Казанский, Новгородский и Суздальский кремль, погрузятся в тайны народа мари, побывают в Успенском соборе Владимира.

Это уже четвертый круизный маршрут, по которому наши бойцы и члены их семей путешествуют по России поездом. Ранее в октябре 2022 года состоялось 2 рейса поезда «Жемчужина Кавказа», в ноябре - декабре 2022 года - 4 круиза к российскому Деду Морозу в Великий Устюг, в феврале - марте 2023 года - 3 рейса поезда «Русский Север». Кроме этого, в январе 2023 года был организован однодневный паровозный тур в подмосковную Коломну. Всего в рамках проекта путешествия совершили уже более 2400 человек.