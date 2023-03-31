«Забилось сердце водовода река Дон - Северский Донец - Донбасс»: Запущена первая насосная станция, началось заполнение накопительных резервуаров

Первая насосная станция запущена. Фото: «Военно-строительная компания»

Сегодня, 31 марта, заработала плавучая станция строящегося по поручению Президента РФ Владимира Путина водовода река Дон - Северский Донец - Донбасс. Уже началось заполнение накопительных резервуаров. Об этом сообщили в публично-правовой компании «Военно-строительная компания» Министерства обороны Российской Федерации.

- Забилось сердце водовода Дон - Северский Донец - Донбасс. Это две нити (ветки) по 200 километров каждая, а также семь насосных станций, - рассказывает руководитель проекта военно-строительного комплекса Алексей Леонов. - Впереди – поэтапное наполнение водой накопительных резервуаров, запуск системы очистки, гидравлические испытания, комплексная настройка всего оборудования и его тестирование в рабочем режиме.

Первая насосная станция запущена. Фото: «Военно-строительная компания»

Отмечается, что запуск этого гидротехнического сооружения не имеет аналогов в современной России – это уникальный инженерный объект, которые возведен специалистами в рекордные сроки.

- Никто и никогда ничего подобного в такие сжатые сроки еще не строил, - подчеркивает Леонов. - Даже во времена Всесоюзных строек в СССР на создание такого водовода уходило до пяти лет. Наша стройка стартовала в декабре 2022 года, а сегодня уже включилась первая насосная станция.

Алексей Леонов. Фото: «Военно-строительная компания»

Этот проект получил название «Большая вода». Для его реализации двадцать четыре часа семь дней в неделю трудились не только военные строители, а вся Россия, всего это - 5 300 человек и 1 200 единиц техники.

- Трубы изготовили Загорский, Челябинский, Волжский и Харцызский трубопрокатные заводы. Российские железные дороги доставили на объект 170 тысяч тонн трубной продукции. РОССЕТИ обеспечивали стройку электроэнергией, - говорит военный строитель Алексей Леонов. - Это трудовой подвиг десятков тысяч рабочих, инженеров, монтажников и строителей. Вместе мы строим новую жизнь.

Строительство водовода идет круглосуточно и без выходных Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В «Военно-строительной компании» Минобороны РФ рассказали, что запуск плавучей станции – это первый и самый трудный этап переброски воды. После этого начинается заполнение резервуаров и процесс проверки всех соединений, чтобы не было протечек.

Строительство водовода идет круглосуточно и без выходных Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

А сама плавучая станция считается сердцем водовода, потому что именно с ее помощью делается забор из Дона и уже дальше она начинает движение по нитям.

- Изготовили комплекс на одном из предприятий Военно-строительного комплекса МО РФ в Тамбове. Сначала станцию собрали на заводе, разобрали и в крупноузловом виде отправили в район спуска на «зеркало воды», - рассказывают военные строители. - Собирали конструкцию в 10 километров выше по течению, чтобы не мешать строить на месте дислокации причальную стенку и ледозащитные сооружения.

Строительство водовода идет круглосуточно и без выходных Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Всего по проекту новый водовод насчитывает восемь насосных станций, электроподстанции, накопители воды и две 200-километровых нитей стальных труб.

- Мощность водовода река Дон - Северский Донец - Донбасс 288 000 метров кубических в сутки, - говорят в «Военно-строительной компании». - Объект спроектирован с учетом перспективы снабжения водой в общем объеме 480 000 метров кубических не только Донецка и его агломерации, но и близлежащих городов Ростовской области.

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