На дороге больше нет ям и колдобин. Фото: Леонид Пасечник/Тг

На протяжении восьми месяцев российские специалисты работали над восстановлением стратегической дорожной артерии — трассы Т-13-14 (Просяное — Беловодск — Широкий). И теперь этот участок трассы построен и готов к эксплуатации. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

— Трудились в две смены, круглосуточно. И вот результат: проложено 94 километра нового дорожного полотна, подсыпаны обочины, установлен бортовой камень и автобусные остановки, — сообщил Пасечник.

Врио Главы ЛНР отметил, что эта автомобильная трасса – стратегическая, поскольку связывает сразу три района Республики: Марковский, Беловодский и Станично-Луганский с Воронежской областью.

— Водители не скрывают радости: ямы и колдобины остались в прошлом, — подчеркивает Леонид Пасечник. — Продолжаем работать над приведением в порядок и других автотрасс Луганской Народной Республики.

Ранее руководитель Республики сообщал, что подрядчики из Тамбовской области полностью восстановили разрушенную вооруженными формированиями Украины амбулаторию в селе Соляниново и пришедшее в ветхое состояние еще до боевых действий в Донбассе медучреждение в селе Штормово.

— Люди не могли обратиться за медицинской помощью по месту жительства. Но пришла Россия и всего за три месяца тамбовские подрядчики все восстановили. Теперь обе амбулатории готовы к принятию пациентов. Это не может не радовать, — сказал Леонид Пасечник.

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