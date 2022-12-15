Россия объединяет сердца: В Луганске заключили брак сотрудница платформы «Россия – страна возможностей» и доброволец из Оренбурга

Свою любовь к России супруги мечтают передать своим детям. Фото: Личный архив Алины Герлиня

В Луганской Народной Республике прошло торжественное бракосочетание сотрудницы президентской платформы «Россия - страна возможностей» Алины Герлиня и добровольца отряда спецназначения «Троя» Владислава Ефремова.

Молодая пара узаконила свои отношения на территории Луганска. Фото: Фото: Платформа «Россия - страна возможностей»

Молодые люди решили заключить брак, как только предоставилась возможность. Фото: Платформа «Россия - страна возможностей»

Где любовь, там обязательно жизнь. Фото: Платформа «Россия - страна возможностей»

Владислав Ефремов родом из Оренбурга, по образованию - историк. До начала специальной военной операции работал медиа-специалистом, жил в Санкт-Петербурге. В марте ушел добровольцем на фронт, в составе интербригады «Пятнашка». Был ранен от разрыва мины.

Потом Владислав работал в министерстве внутренних дел по Запорожской области, параллельно был военкором на территориях, вел свой авторский Telegram-канал, писал рассказы. Осенью снова уехал на фронт добровольцем, на этот раз в составе одного из добровольческих подразделений спецназа - «Троя».

Алина Герлиня - участница третьего конкурса «Лидеры России», родом из Латвии. Сейчас девушка живет в России, занимает должность главного специалиста департамента оценки и методологии автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», в рамках которого развивает проект «Центры компетенций», направленный на развитие гибких навыков у студентов российских университетов. Алина была международным наблюдателем на референдуме по воссоединению территорий Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией. В составе иностранной делегации ездила на Донбасс. На добровольческих началах помогает беженцам. Также Алина консультирует и организационно помогает русским Латвии, ищущим убежище в России.

Как только предоставилась возможность, пара решила узаконить свои отношения. Почему это произошло на территории Луганска, Влад пояснил так:

- Решили, что лучше сейчас, пока есть такая возможность, потому что Алина живет в Москве, я - здесь. Она сюда приехала на некоторое время. Мы еще долгое время не увидимся и решили закрепить свои чувства официально перед лицом государства.

Теперь уже - муж и жена. Фото: Платформа «Россия - страна возможностей»

«Где любовь, там обязательно жизнь»

Владислав и Алина познакомились, обсуждая судьбу России. Месяцами молодые люди общались только в сети.

- Влад как военкор вел свой канал в Telegram-канал, а я - просто была его подписчицей. Мы переписывались, сойдясь на общих взглядах - политических и идеологических. Я бы даже сказала, что нас объединил Донбасс, поскольку начали мы наше общение именно с него, - говорит Алина в интервью «Комсомольской правде». - Влад в это время был военкором, я же находилась в Москве и засыпала его вопросами про жизнь в Республиках - хотела уехать волонтером. Так совпало, что Влад пишет книгу, а я родом из Латвии, поэтому рассказывала о «русском мире» в Прибалтике, делилась своей личной болью, мы анализировали и сравнивали ситуации на Донбассе и в Риге. Таким образом, прежде всего, мы нашли друг в друге единомышленников, объединенных общей любовью к России и нашему народу.

- Как приняли решение создать семью?

- Мы попрощались, Влад уехал на подготовку в отряд спецназначения, который базируется в одном из городов России. Но сила любви соединяет находящихся на далеком расстоянии друг от друга. Где есть любовь, там расстояние не вредит. Так сильно меня тянуло к моему мужчине, что помчалась в этот город - без гарантии, но с надеждой на короткую встречу. Там же Влад предложил обвенчаться. Это была четвертая встреча - 14 октября, символично, что на Покров День, который считается Днем благословенной семейной жизни. Так совпало.

Поскольку мы люди традиционных взглядов, то изначально рассматривали исключительно вариант венчания в церкви. Таинство Церкви для нас сакрально, это обещание быть вместе друг с другом и после жизни. Поэтому, когда Влад предложил церковный брак, я буквально чуть не свалилась в обморок - дрожали коленки, руки, помутнело в глазах. Пока что, правда, не сложилось повенчаться, идет пост, и мы решили смиренно это принять - на все воля Божья. Но в планах это осталось.

- Почему решили провести бракосочетание именно в Донбассе? Насколько это символично?

- Донбасс для нас - место, с которого началось пробуждение нашего народа. Я присутствовала на сентябрьском референдуме с ощущением вершения исторической справедливости. Донбасс дает надежду всем русским, разбросанным по всему миру.

Наблюдаю, что часто стали оформлять свои отношения в Донбассе - особенно, конечно, военнослужащие. Любовь в период боевых действий – другая. Она не теряет времени, не разрабатывается людьми, она четко находит «своих» и наполняет сердце верой. Где любовь, там обязательно жизнь. А когда смерть и ее ощущение ходит по стопам, прогнать ее может только любовь.

- Какие совместные планы на будущее?

- Прежде всего, дождаться Влада. Потом - совместно продолжить приносить максимальное благо нашей стране. Это общая цель, которая проходит красной нитью через наши отношения. Свою любовь к России мечтаем передать своим детям, которые станут достойными гражданами нашей страны.

Молодых людей объединяет любовь к России. Фото: Платформа «Россия - страна возможностей»

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