На отдых - в «Артек»

Побывать в международном детском центре «Артек» мечтают многие. Это желание осуществилось сразу у 20 жителей Херсонской области. Дети отправились в лагерь 11 марта на новую смену «Весна. Вдохновение. Творчество».

Ребят ждут концерты, песни у костра, танцы, литературные кружки и много новых знакомств. Пробудут дети в лагери три недели.

- Об «Артеке» раньше мы могли только мечтать. Нам всегда рассказывали об этом лагере как о чем-то далеком и недостижимом, мол, там только звездные дети отдыхают, куда нам до них. Но последний год разрушил наши многолетние установки. Наших детей просто так пригласили в центр, подарили им возможности, хорошее настроение и много замечательных эмоций, - говорит жительница Каховки Екатерина, мама одной из школьниц, которая сейчас находится в МДЦ.