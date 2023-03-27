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Политика26 марта 2023 21:07

На отдых - в «Артек»

Ребята с Херсонщины проведут три недели в международном детском центре «Артек»
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко

Побывать в международном детском центре «Артек» мечтают многие. Это желание осуществилось сразу у 20 жителей Херсонской области. Дети отправились в лагерь 11 марта на новую смену «Весна. Вдохновение. Творчество».

Ребят ждут концерты, песни у костра, танцы, литературные кружки и много новых знакомств. Пробудут дети в лагери три недели.

- Об «Артеке» раньше мы могли только мечтать. Нам всегда рассказывали об этом лагере как о чем-то далеком и недостижимом, мол, там только звездные дети отдыхают, куда нам до них. Но последний год разрушил наши многолетние установки. Наших детей просто так пригласили в центр, подарили им возможности, хорошее настроение и много замечательных эмоций, - говорит жительница Каховки Екатерина, мама одной из школьниц, которая сейчас находится в МДЦ.

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