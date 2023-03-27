Три порта Херсонщины

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

В Херсонской области готовят к работе порты на побережье Черного моря: Скадовский морской торговый порт, портопункты в Геническе и Хорлах. Они будут задействованы в перевозке грузов. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам главы нового региона России, работы по подготовке к запуску уже идут.

- Это транспортные артерии для предприятий, перевозящих грузы. У нас есть возможности загрузить Генический порт, потому что программа строительства нового города уже разворачивается - нужно большое количество строительных материалов, - отметил Владимир Сальдо.

Напомним, в Херсонской области уже началось строительство города, рассчитанного на 30 тысяч жителей. Он будет расположен на Арабатской стрелке. Место славится своей уникальной природой и, несомненно, привлечет туристов со всей России. Тем не менее новый город не будет просто курортным. Главная задача Российской Федерации - не только восстановить разрушенную при Украине инфраструктуру, но и построить жилье и социальные объекты для жителей Херсонской области.

Что касается портов правобережья, то о пассажирских перевозках речи пока не идет. Ведь развитая система морского и речного транспорта региона находится в ожидании - херсонские порты на данный момент не работают из-за оккупации киевским режимом.

- Сейчас главная артерия Херсонской области - река Днепр - заблокирована, - отметил Владимир Сальдо. - Нужно подождать, пока левобережная часть Херсонской области будет освобождена. И тогда весь морской и речной потенциал региона будет востребован.