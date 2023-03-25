Хранители исторической памяти и духовных ценностей

Для новых территорий это особенный праздник. В регионах развернулся культурный фронт, защищающий самое главное - историческую память и вековые духовные ценности, которые годами пытались растоптать и предать забвению украинские власти. Сейчас учреждения культуры почувствовали поддержку.

ПОД ОХРАНОЙ ГОСУДАРСТВА

Сфера культуры Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонских областей, вернувшихся в состав родной страны, успешно интегрируется в правовое поле РФ. На днях Госдума приняла закон, определяющий особенности правового регулирования отношений в сфере сохранения объектов культурного наследия библиотечного, архивного и музейного дела в целях сохранения культурного наследия принятых в Российскую Федерацию регионов.

За длинным названием стоит важный смысл - отныне все объекты культурного наследия, которыми богаты новые регионы, подлежат государственной охране и будут содержаться в соответствии со всеми принятыми нормами и правилами. Архивные документы, коллекции библиотечных фондов включаются в состав единой системы архивного, музейного, национального библиотечного и национального библиотечно-информационного фондов России.

Еще один пункт - не позднее 31 декабря 2027 года Государственный каталог Музейного фонда страны должен быть пополнен сведениями о музейных предметах и музейных коллекциях музеев, находящихся на территории вошедших в состав РФ регионов. Все это позволит ученым, исследователям, работникам культуры и простым жителям расширить культурные горизонты, лучше узнать и понять мировую историю.

РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ

Решения о сохранении исторической памяти находятся на личном контроле Президента РФ Владимира Путина. Так, в Запорожской области по его распоряжению будут восстановлены монументы Великой Отечественной войны, а в Мелитополе появится мультимедийный исторический парк «Россия - моя история».

В уникальном парке будет храниться память о наших героических соотечественниках. Уже определено место для размещения мультимедийного парка - на улице Дзержинского в районе МРЭО в Мелитополе. В ближайшее время планируется проектирование и подготовка территории для создания парка. В проекте учтут мнение жителей Запорожской области.

Владимир Путин поручил к сентябрю разработать план по восстановлению музеев в новых регионах. Кабмину совместно с властями ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поручается продумать восстановление музеев на этих территориях, проработать вопрос создания на базе историко-археологического музея-заповедника «Каменная могила» в Запорожской области филиала Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» (на фото в центре).

Глава государства ждет доклад по этому вопросу до 1 сентября 2023 года. Владимир Путин отметил, что культура должна вести к добру и побуждать в людях лучшие человеческие качества.

Специалист отдела культурного наследия Министерства культуры, спорта и туризма Запорожской области Сергей Данченко рассказал, что благодаря поддержке РФ с участием профессионалов из Севастопольского заповедника «Херсонес Таврический» удастся не только возродить «Каменную могилу», но и сделать уникальный памятник визитной карточкой региона.

- В планах - проведение капитального ремонта зданий и определенной реконструкции изгороди, а также облагораживание территории, которая является охранной зоной, - добавил Сергей.

В настоящее время для посетителей территория заповедника работает бесплатно. Побывать в уникальном месте можно в любой день недели. В будние дни научные сотрудники также бесплатно проводят экскурсии на «Каменной могиле» как для отдельных посетителей, так и для групп до 30 человек.

В краеведческом музее часто проводят экскурсии для школьников.

По-настоящему ожил краеведческий музей в Мелитополе. Там проводят выставки, памятные акции и создают реконструкции.

- История такая была не нужна. Нужны были Бандера, Шухевич, а не наши герои. У меня 42 человека было найденных наших солдат, погибших в годы ВОВ. Не давали хоронить по разным поводам, препятствия были очень большие, - рассказал руководитель музея Евгений Горлачев.

ПЕРВЫЕ РЕМОНТЫ ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЯ

- Важна консолидация деятелей культуры. Для нашего региона остро стоит проблема возрождения русской культуры, которую долгие годы пытались предать забвению. В восстановлении нуждается практически каждая библиотека, музеи, школы искусств, дворцы культуры, кинозалы. Они пострадали во время боевых действий, а те, что сохранились, не видели нормального финансирования десятки лет, - говорит заместитель министра культуры Запорожской области Юрий Кованов.

Теперь Дворец культуры имени Шевченко в Мелитополе переходит на гособеспечение. Благодаря этому в здании смогут провести долгожданный ремонт. Одни только окна в нем не менялись с 60-х годов.

Отсутствие нормального дома культуры - одна из проблем, которая еще недавно волновала жителей села Шевченко. Культурные мероприятия в селе раньше проходили в местном спортзале, который для такого точно не подходил.

- Поселковая администрация пошла нам навстречу, помогла, плюс спонсорская помощь, сами жители. Все отремонтировали очень быстро. Первый праздник, который мы там провели, - День матери в ноябре. Сделали выставку детских работ, потому что раньше для этого не было условий. Конечно, все довольны, - рассказывает сотрудника поселкового ДК.

В Дмитровском доме культуры впервые за 40 лет обновили сцену. Выходить на нее было уже просто опасно. Теперь там могут делать постановки без страха.

В Мелитополе начал работать новый эстрадно-симфонический оркестр - в состав коллектива входят преподаватели и ученики школы № 1, а также студенты Мелитопольского многопрофильного колледжа.

- В июне мы получили новые инструменты, очень хорошие. Теперь у нас не только духовые, но и скрипки, фортепьяно. Великолепные условия создаются, - прокомментировал руководитель оркестра.

Телеграм-канал Министерства культуры Запорожской области один из самых насыщенных по информации. Ежедневно здесь анонсируются культурные события. Многие из них проводятся в библиотеках. Сегодня они становятся точками притяжения и детей, и взрослых. Там можно не только взять хорошую книгу, но и побывать на мастер-классах, выставках.

- Раньше школьников было не заманить в библиотеку. Сейчас наши дети с удовольствием ходят. Недавно младшие школьники были в восторге - для них приготовили веселые приключения в мир сказок, - рассказывают в Новополтавской библиотеке-филиале.

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Запланировано подписание соглашения о сотрудничестве в сфере культуры и искусств между Запорожской областью и Республикой Крым. Стороны уже обсудили перспективы реализации совместных проектов, проведения обменных гастролей творческих коллективов. Минкульт РК в целях оказания содействия деятельности учреждений культуры Запорожской области в российском законодательном поле подготовил вспомогательные информационно-аналитические и методические материалы.

- Российские артисты рвутся выступить в Донбассе и в других областях. Коллективы новых регионов также готовятся к гастролям по стране. Начиная с марта мы стараемся максимально организовывать выступления коллективов ЛНР и ДНР по всей России. Кинотеатры в новых регионах уже 1,5 месяца показывают тот же репертуар, что и в столице. Впереди много работы, которая, уверена, принесет свои плоды. А именно - знакомство зрителей с коллективами новых регионов и наоборот, - подчеркнула министр культуры России Ольга Любимова.

Она сообщила, что только Росгосцирк даст 200 представлений в Запорожской и Херсонской областях, ДНР и ЛНР.

ЦИФРА

По данным Министерства культуры РФ, 26 тысяч человек трудятся в учреждениях культуры на присоединенных территориях.

В 2022 году в Запорожской области было проведено более 500 культурно-досуговых и образовательных мероприятий, в которых приняло участие свыше 80 тысяч человек.

На сегодняшний день в творческих коллективах области занимаются более 17 тысяч детей. Многие из них приняли участие в конкурсах и фестивалях федерального масштаба.

Ведомством запланированы работы по восстановлению 7 учреждений культуры областного значения и 24 музыкальных и художественных школ.