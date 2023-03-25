Денис Пушилин: «Донбасс продолжает зажигать новые звезды в культурной среде»

Творчество многих авторов из Донбасса вошло в сокровищницу мировой культуры. Фото: filarmonia-donetsk.ru

Донбасс, как многонациональный регион, крепко укоренен в русской культуре и играет в ней особую роль. Творчество многих выходцев из этого региона вошло в сокровищницу мировой культуры. Такое мнение выразил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин по случаю профессионального праздника работников культуры.

- Сегодня Республика продолжает зажигать новые звезды в культурной среде. Победителями престижных литературных премий становятся военкоры, работающие в Донбассе, литературные журналы печатают донецких авторов, по всей стране звучат песни, рожденные в Республике, - заявил он.

Лидер ДНР поблагодарил людей творчества и искусства за преданность своему делу и энтузиазм, а также за охрану духовных рубежей.

День работника культуры празднуется в ДНР ежегодно 25 марта. Фото: t.me/pushilindenis

- За то, что вы крепко храните огромное духовное богатство, которое вам доверено. Особые слова признательности хочу выразить за подлинный патриотизм, за поддержку наших ребят на передовой. Спасибо, что оберегаете наши духовные рубежи так же рьяно, как бойцы на фронте освобождают исконно русские города, - подчеркнул он.

Напомним, что День работника культуры празднуется в ДНР ежегодно 25 марта. Дата совпадает с установленной по случаю этого праздника в России.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Библиотекам Новоайдарского района ЛНР передали десять тысяч книг

Ранее в Республику уже передавали печатные издания (подробнее)