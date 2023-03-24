Снесли светофор и дорожный знак: На центральной улице Донецка столкнулись две легковушки

Авария случилась на перекрестке улица Артема - проспект 25-летия РККА. Фото: МВД ДНР
24 марта в Ворошиловском районе Донецка на перекрестке улица Артема - проспект 25-летия РККА столкнулись автомобили Skoda Octavia и ГАЗ 2217.
Авария случилась на перекрестке улица Артема - проспект 25-летия РККА. Фото: МВД ДНР
- После столкновения Skoda в неуправляемом состоянии выехала за пределы проезжей части, где совершила наезд на светофор. Автомобиль ГАЗ также продолжил движение и налетел на дорожный знак «Пешеходный переход», - рассказали в пресс-службе МВД по Донецкой Народной Республике.
В результате дорожно-транспортного происшествия автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет.
Авария случилась на перекрестке улица Артема - проспект 25-летия РККА. Фото: МВД ДНР
Госавтоинспекция призывает водителей выбирать безопасную скорость движения, быть внимательными при проезде регулируемых перекрестков, строго соблюдать сигналы светофора, а также заранее снижать скорость при приближении к светофорам при смене сигналов.
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