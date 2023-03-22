В этом году в Мариуполе восстановят более 50 детских садов

Десять детских садов уже находятся в высокой степени готовности. Фото: «Единый заказчик в сфере строительства»

Особое внимание в Мариуполе уделяется восстановлению социальных объектов – среди них – школы и детские сады.

В этом году в новых регионах России будет построено и отремонтировано более 360 общеобразовательных и дошкольных учреждений. Работы по восстановлению проводятся комплексно и согласно плану. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

- Сейчас идет масштабная работа по восстановлению и строительству школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, вузов. На сегодняшний день при координации Минстроя России восстановлено 430 объектов. Еще более 360 откроют свои двери для учеников и воспитанников в 2023 году, – отметил вице-премьер.

Десять детских садов уже находятся в высокой степени готовности. Фото: «Единый заказчик в сфере строительства»

В публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» (на компанию возложена организация ремонтно-восстановительных и строительных работ в новых субъектах) рассказали «Комсомолке» о том, что в течение текущего года планируется восстановить в Мариуполе более 50 дошкольных образовательных учреждений.

- Более 30 из них будут восстановлены в полном объеме – строители заменят и отремонтируют инженерные системы, проведут комплексные работы по внутренней и внешней отделке, а также электромонтажные и сантехнические работы, – отметили в пресс-службе компании.

Также в пресс-службе «Единого заказчика» добавили, что во всех детских учреждениях специалистами в первую очередь проводятся работы по закрытию теплового контура – это ремонт кровли, замена окон, дверей и систем отопления. Помимо этого, проводятся работы по благоустройству территорий и монтаж спортивно-игровых площадок.

Десять детских садов уже находятся в высокой степени готовности. Фото: «Единый заказчик в сфере строительства»

Уже сейчас десять детских садов находятся в высокой степени готовности. К началу лета планируется ввести в эксплуатацию детские учреждения в Центральном, Приморском, Кальмиусском и Левобережном районах города.

- Всего «Единый заказчик» восстановит в Мариуполе более 90 учреждений образования к началу 2023-2024 учебного года. К настоящему времени компанией уже завершены ремонт и восстановление четырех школ – 26, 27, 47 и 50, общая вместимость которых составляет около 3000 школьников, - отмечают в компании.

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