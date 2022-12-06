В поселке под Мариуполем восстановили еще одну школу

Дети довольны — и это главное!

Здание Старокрымской школы было построено в 1987 году. Сейчас, глядя на новую и современную школу, в это даже трудно поверить. Московские специалисты сделали буквально все – от фасада до внутренней отделки и обновления оборудования. Также проведены работы и на пришкольной территории. И все это удалось сделать за полгода, работы стартовали с мая.

За восстановление образовательного учреждения взялись после того, как украинские боевики выпустили по территории школы 16 снарядов, четыре из которых попали в саму школу – в кровлю здания.

Руководитель Республики осмотрел отремонтированную школу

— После 24 марта мы все собрались и выгребали стекла, пластиковый мусор. А потом вошли подрядчики, начали работать, - говорит директор Старокрымской школы Инна Аракелян. — Здесь восстановили учебные классы, спортзал, столовую, а также пришкольную территорию.

— В кратчайшие сроки подрядные организации Московской области сделали просто невозможное. И в Сартане ремонт школы окончен, и в Талаковке работают. Ударными темпами, быстро, четко и согласно всем стандартам Российской Федерации. Подход серьезный, деньги выделяются колоссальные, все делается качественно и быстро. Мы довольны, — говорит глава Новоазовской районной администрации Олег Моргун.

Руководитель Республики осмотрел отремонтированную школу

Дети рады учиться в здании школы, которое стало будто новым. Ребята восторгаются и тем, как выглядит все внутри школы, и тем, как восстановители благоустроили прилегающую территорию.

— Новые горки сделали, школа стала сама по себе очень красивой. Появился новый гардероб, которого раньше не было. Все очень нравится, — говорят ребята. — Особенно понравился новый спортзал, в котором хочется почаще заниматься.

Проверить выполненные работы приехал временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Дети довольны — и это главное!

Руководитель Республики осмотрел учебные кабинеты, спортивный зал, школьную столовую, где также полностью все заменено на новое оборудование. В том числе, установлена новая посудомоечная машина.

— Вся школа приведена к стандартам Московской области, — говорит Денису Пушилину представитель подрядной организации.

— Посмотрите какая у нас сцена? — обращается директор школы. — Настоящая сцена. У нас есть театральный коллектив, к Новому году мы готовим представление «Новогодние приключения Маши и Вити».

Глава Республики оценил выполненные работы.

Школу восстанавливали с мая месяца

— Остается только поблагодарить губернатора Андрея Воробьева и всех ребят, которые находятся на месте за такой подход, потому что делают все как для себя. В деталях, в мелочах — все это потом будет сказываться на процессе обучения, — сказал Пушилин.

После поездки в обновленную школу врио Главы поделился впечатлениями в своем Телеграм-канале.

В столовой также новое оборудование

— Радостных детей и учителей увидел в Старокрымской школе, которую отремонтировала Московская область с учетом российских стандартов. Красиво, от души, как для себя. Все новенькое, с интересным дизайном, функционалом. И в учебных классах, и в спортзале, снабженном душевыми комнатами, и в столовой, которая никогда не видела подобного оборудования. Девиз, который я увидел в школе: Мечтай и развивайся! В ее стенах созданы для этого все условия. Спасибо Московской области! — написал Денис Пушилин.

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