«Получив приглашение, просто не поверила»: Валерия Федорова из Донбасса рассказала о встрече с Владимиром Путиным на Конгрессе молодых ученных

Владимир Путин провел встречу с молодыми учеными. Фото: kremlin.ru

В сочинском парке науки и искусства с 1 по 3 декабря прошел второй Конгресс молодых ученных, который стал ключевым событием года в рамках «Десятилетия науки и технологий». В нем приняли участие и представители новых регионов Российской Федерации. В первый день съезда произошло главное событие. С молодыми ученными и слушателями программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования встретился Президент России Владимир Путин.

Лидер государства отметил, что такой конгресс – очень востребованное мероприятие, потому что молодые люди всегда устремлены в будущее.

— Потому что молодые — вся жизнь впереди. А молодые ученые соответствующим образом настроены на карьеру в той области, которой решили посвятить свою жизнь, — сказал Путин. — Это, в свою очередь, означает, что, когда такие люди, как вы, собираются вместе, это дает государству возможность не только вас послушать, но и сделать соответствующие выводы, и помогает государству сориентироваться в задачах развития науки, в целеполагании развития науки.

Вопрос грантовой поддержки

Среди участников были и представители Донбасса. Валерия Федорова из Луганской Народной Республики занимает должность заведующей кафедрой экологии и безопасности жизнедеятельности в Донбасском государственном техническом институте. Она выразила благодарность Владимиру Путину за колоссальную помощь и поддержку, которая оказывается республикам уже в течение восьми с половиной лет.

Валерия Федорова. Фото: Скриншот

Федорову интересовал вопрос поддержки молодых ученых, которая проявляется в виде грантов и стипендий, направленных на обеспечение проведения научных исследований. Проблема в том, что вузы Донбасса столкнулись с тем, что они не могут принимать участие в грантовой поддержке в качестве самостоятельного юридического лица.

— Возможно ли включить вузы, которые находятся на новых территориях России, в программу с грантовой поддержкой? Будет ли рассматриваться вопрос о создании отдельных программ развития науки в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях? — спросила Валерия.

«Это наши люди»

— Я думаю, что для всех здесь присутствующих становится понятно, почему мы поддерживали и в конце концов пошли на признание и принятие в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской республик, потом еще двух территорий, — считает Владимир Путин. — Если посмотреть на молодых девушек: чем Федорова, проживающая в Луганской Республике, отличается от таких же Федоровых где-нибудь в Новосибирске, в Петербурге или в Москве? Ничем. Это наши люди. Поэтому, конечно, мы должны сделать все, для того чтобы их поддержать, в том числе и науку с помощью грантовой поддержки. Конечно, мы примем такое решение. Обязательно. Здесь вопросов нет.

Президент также отметил, что будут выделяться соответствующие ресурсы, чтобы привести в порядок инфраструктуру учебных заведений, в том числе и Донбасского государственного технического университета. Нужно обеспечить нормальное функционирование и учебного процесса, и научной составляющей высших учебных заведений.

— Вы сказали про гранты — точно распространим. Но там не только это. Прежде всего это касается всех составляющих, связанных с теми инструментами поддержки образования и науки, которые в последние годы были созданы в Российской Федерации. Это приравнивание уровня доходов профессорско-преподавательского состава к 200 процентам среднего дохода по региону и так далее – там много всяких составляющих. По всем этим направлениям будем работать, и все необходимые решения будут приняты, — пообещал Владимир Путин.

«Это мечта каждого ученого»

Валерия Федорова рассказала о своем участии в Конгрессе.

После встречи Владимира Путина мы связались с Валерией Федоровой. Заведующая кафедрой экологии и безопасности жизнедеятельности Донбасского государственного технического института (г. Алчевск) рассказала «Комсомолке» о своих впечатлениях.

— Как получили приглашение и как отреагировали?

— Поучаствовать в Конгрессе молодых ученых — это мечта каждого ученого, поскольку данное мероприятие уникальное и способствует реальному развитию науки и технологий. Подала заявку на участие в Конгрессе. Получив приглашение на данное событие, вначале просто не поверила в реальность этого. Затем было волнительно, пришло понимание важности и ответственности предстоящего мероприятия. Поскольку нужно было встретиться с самым главным человеком нашей страны — президентом, а также рассказать о наших проблемах и попытаться решить их.

— Какие впечатления от прошедшей встречи с Президентом? Что больше всего впечатлило?

— Встреча с президентом прошла очень информативно и успешно, преобладала дружественная, теплая и позитивная атмосфера. Хотелось больше общения и получить максимум информации от такого мудрого, рассудительного, начитанного человека. Больше всего впечатлила открытость и заинтересованность президента, его желание и готовность помочь в развитии науки.

— На свой вопрос получили ли ответ, который хотели услышать?

— Меня интересовал вопрос о возможности включения вузов, расположенных на новых территориях Российской Федерации, в мероприятия с грантовой поддержкой. Получила очень подробный и формативный ответ, а также готовность возрождать наши Республики, помогать развиваться и способствовать процветанию.

— Удалось пообщаться со своими коллегами, может получилось о чем-то договориться в плане сотрудничества?

— Да, с коллегами мы до встречи с президентом общались посредством видеоконференции несколько раз, активно общались и обсуждали проблемные вопросы и мероприятия их решения. Все участники не только очень достойные, талантливые и интеллектуально развитые люди, но и добрые, открытые, приветливые и высококлассные специалисты в своем научном направлении.

О научной деятельности

Валерия Федорова в беседе с «Комсомолкой» рассказала, что вместе с командой занимается разведением осетровых рыб в установках замкнутого водоснабжения и вермикультивированием (технологический процесс переработки органических отходов сельского хозяйства дождевыми червями).

Разведение осетровых рыб в установках замкнутого водоснабжения. Фото: Личный архив Валерии Федоровой

— Также исследуем различные биофильтры. Вермикультуру используем в качестве живого корма и для очистки городских сточных вод. Начали заниматься разведением осетровых рыб в 2020-м году с кандидатом биологических наук, доцентом кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности Донбасского государственного технического института Швыдченко Сергеем Степановичем, — рассказывает Валерия. — Лабораторией гидроэкологии и гидробиологии Донбасского государственного технического института для снижения стартовых инвестиционных затрат, доступности технологического оборудования, упрощения монтажных работ и сокращения производственных площадей была разработана экспериментальная четырехъярусная аквапонная (суть аквапоники состоит в выращивании растений и разведении рыб в рамках одной симбиотической системы, — авт.) установка для подращивания мальков осетровых и других видов рыб.

Два яруса установки (девять бассейнов) предназначены для выращивания объектов аквакультуры, еще два яруса (семь бассейнов) — гидропонные модули и биоплато. Отличительная особенность установки — расположение бассейнов в шахматном порядке, где в качестве опоры для выше стоящих бассейнов служат каркасы ниже стоящих. Помимо осетровых рыб в бассейнах также содержатся карпы кои, караси, аквариумные раки.

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