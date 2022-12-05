«Елка желаний» исполняет мечты: Как подать заявку детям из Донбасса

Прием пожеланий на Новый год в рамках акции «»Елка желаний» еще продолжается

Всероссийская акция «Елка желаний» была запущена пять лет назад, чтобы подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям и пожилым, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Также благодаря акции люди, которые хотят совершить добрый поступок, могут найти тех, кто нуждается в помощи и исполнить их новогодние желания.

В этом году акция впервые проходит в новых регионах России. Свои желания могут прислать и дети из Донецкой и Луганской Народных Республик.

С 2019 года в Республике проходит акция «Дерево желаний». Ее проводят ко Дню защиты детей

— Акция расширяет категории участников, включая в перечень детей с Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также детей из семей, члены которых получили инвалидность 1 группы, безвестно отсутствуют или погибли в ходе специальной военной операции, — говорят организаторы акции.

Дети могут написать материальное или нематериальное желание. Среди материальных желаний могут быть развивающие материалы и книги, товары для хобби, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь и экипировка, детские и развивающие игрушки, одежда и наряды, цифровая электроника. Нематериальные желания могут включать в себя роль, поездку, цель или встречу с кем-либо.

С 2019 года в Республике проходит акция «Дерево желаний». Ее проводят ко Дню защиты детей

Организаторы «Елки желаний» рассказали «Комсомолке» о том, что жители новых территорий продолжают подавать заявки на участие в акции.

— Какие пожелания чаще всего оставляют дети?

— Дети от 3 до 6 мечтают об игрушках, детям с 7 до 12 интересны товары для хобби и творчества, развивающие материалы, а дети постарше загадывают товары, связанные со спортом, музыкой и электроникой.

— Какие наиболее частые пожелания из нематериальных?

— Нематериальные желания приходятся на поездки. Например, в Москву, Великий Устюг, на Новогоднюю елку.

— Как можно исполнить мечту ребенка?

— Желание ребенка можно исполнить в онлайн или офлайн формате. Исполнителем желания и партнером акции может стать каждый. Государственные учреждения, коммерческие организации, частные лица. У всех есть возможность подарить радость и волшебство тем, кто особенно сильно нуждается в помощи. Чтобы присоединиться к акции, нужно зарегистрироваться на сайте елкажеланий.рф. Установка новогодних деревьев с желаниями участников акции планируется в администрациях и на площадках партнеров.

Также сообщается, что в онлайн формате подобрать желания можно с 1 декабря. Важно, что исполнитель сам определяет удобную для него сумму подарка и регион, в котором он готов реализовать желание участника.

«Каждый может внести частичку в доброе дело»

Жители Республики рады тому, что могут присоединиться к участию в акции. Это настоящая возможность для каждого ребенка, который о чем-то мечтает.

Дмитрий Медведев исполнит мечту девочки из Луганска. Фото: Единая Россия

— У нас много детей живут в прифронтовых районах, им особенно нужно чувство праздника, новогоднего чуда. Нужно сделать так, чтобы дети чувствовали, что их желания могут исполниться, это важно, особенно для тех, кто находится в сложных ситуациях, — говорит дончанин Станислав, который каждый год старается принять участие в акциях, направленных на поддержку детей в прифронтовых районах. Станислав участвовал и в одной из акций «Комсомолки» — ее суть заключалась в том, что неравнодушные жители из разных уголков собирали деньги на подарки ребятам из Саханки, Докучаевска и горловского поселка Гольмовский. Последние два до сих пор находятся под обстрелами.

— Было очень приятно видеть радостные глаза детишек, их улыбки. Это дорогого стоит. Каждый может внести частичку в доброе дело, которое обязательно откликнется, — говорит Станислав.

Формат акции «Елка желаний» жителям Республики знаком. С мая 2019 года в Донецкой Народной Республике депутатами Народного Совета Марией Пироговой, Александрой Усачевой, Ольгой Макеевой и Натальей Волковой был учреждён проект «Дерево желаний». Традиционно он проводился ко Дню защиты детей. В рамках проекта назначалась определённая дата и время, когда все желающие могли стать чудотворцем, прийти в драмтеатр и сорвать листик с дерева, в результате чего в рандомном порядке им выпадала анкета ребёнка, то есть мечтателя.

— Мы фиксировали каждого чудотворца и с каждым из них были на контакте, чтобы выехать с ними на вручение подарка. При желании люди просто ехали сами, когда им это было комфортно. Изначально практически все дети просили ноутбуки, велосипеды и телефоны, но мы обзванивали детей и просили, чтобы они озвучили еще один вариант подарка. Тогда выходило так, что у нас в анкете был выбор — дорогой подарок и подарок попроще, благодаря чему любой мог его реализовать, — рассказывает депутат Народного Совета Мария Пирогова. — В отличие от «Елки желаний» мы сами ограничивали количество мечтателей и выбирали по нашим городам самые острые мечты и самые острые истории. В последний раз у нас было 300 мечтателей, благодаря чему все мечты были реализованы.

Медведев исполнит мечту девочки из Луганска

Председатель политической партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев дал старт участию «Единой России» во всероссийской акции «Елка желаний». Председатель партии исполнит желание девочки из Луганска, которая мечтает побывать в Санкт-Петербурге.

Дмитрий Медведев исполнит мечту девочки из Луганска. Фото: Единая Россия

— Ей 11 лет. Мечтает побывать в Санкт-Петербурге. И надо мечту исполнить. Давайте этим займемся и обязательно отправим Лизу в Петербург. Город прекрасный. Мне, как человеку из Петербурга, это вдвойне приятно, — сказал Медведев возле «Елки желаний» в Центральном исполкоме партии.

Елки с мечтами детей со всей страны будут установлены в региональных отделениях партии и ее общественных приемных.

Кто может принять участие

1. Дети от 3 до 17 лет включительно и пожилые от 60 лет с ограниченными возможностями здоровья;

2. Дети от 3 до 17 лет включительно и пожилые от 60 лет с инвалидностью.

3. Дети от 3 до 17 лет включительно и пожилые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни;

4. Дети-сироты и дети, которые остались без попечения родителей от 3 до 17 лет включительно;

5. Дети от 3 до 17 лет включительно из семей с доходом ниже прожиточного минимума;

6. Дети от 3 до 17 лет включительно из семей, члены которых, в том числе мобилизованные, получили инвалидность первой группы, безвестно отсутствуют или погибли в специальной военной операции;

7. Дети от 3 до 17 лет включительно, проживающие и зарегистрированные на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Прием пожеланий на Новый год в рамках акции «»Елка желаний» еще продолжается

Как принять участие в качестве «мечтателя»

Чтобы подать заявку, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте акции елкажеланий.рф в качестве мечтателя. Подать заявку может родитель ребенка, опекун или другой официальный представитель.

При подаче заявки детям, проживающим и зарегистрированным на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, необходимо прикрепить в личном кабинете 2 следующих документа:

1) Свидетельство о рождении или паспорт участника;

2) Документ, подтверждающий регистрацию участника на территории этих субъектов (например, справка о регистрации, страница прописки в паспорте или адресная справка и т.д.).

При возникновении вопросов и проблем при подаче заявок представитель ребенка может обратиться за помощью в штаб Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе в своем регионе. Волонтеры штаба окажут консультационную помощь и помогут корректно подать заявку на участие в акции.

Когда завершается прием заявок

Сроки заявочной кампании: 10 ноября 2022 года — 10 декабря 2022 года.

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