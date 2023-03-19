Символ борьбы с прошлыми и современными нацистами монумент на Саур-Могиле на этом фото - еще до реставрации.

Глаза пожилой женщины, которая доставала из подвала тело замученного сына. Она возвращалась в родной поселок по минам, чтобы его разыскать, - и вот нашла. Люди живут под бомбежками просто потому, что их Донецк простреливают уже девятый год из всех возможных западных орудий. И каждый раз разрушенные дома чинят сотрудники ЖКХ - они здесь на передовой. Этот фильм - о том, что жизнь побеждает смерть. О сопротивлении. После премьеры фильма «Донбасс: голоса несломленных людей», мы поговорили с режиссером картины Олесей Орленко.

Олеся Орленко.

МЫ НЕ ОДНИ

Съемочная группа приехала в командировку в Донецк записывать свидетельства очевидцев о борьбе Донбасса за свободу за 5 дней до начала спецоперации.

- Конечно, мы не знали и не могли знать, что окажемся в самом эпицентре событий - сначала официального признания республик, а потом и начала спецоперации, - говорит Олеся Орленко. - Но видели и народное ликование, и салюты, и горожан, которые высыпали на улицы, несмотря на комендантский час. Люди праздновали освобождение, которого они ждали 8 лет.

- Это было понятно еще в конце 2021 года - вот-вот что-то случится, Украина готовится смести две народные республики, и тогда начнется страшное, начнется геноцид, - продолжает Олеся Орленко. - И когда Россия вступилась за Донбасс, жители восприняли это как спасение от большого ужаса. Что именно может произойти с населением, стало понятно еще в 2014 году, когда на эту территорию направили армию, начали действовать нацбаты, появились погибшие и пропавшие без вести. И было уже очевидно, что на этом все не закончится. И я поняла, мой долг - быть хроникером этих событий. А не просто историком и исследователем. И да, до сих пор переживаю, что вместе со съемочной группой не приехала сюда еще в 2014 году.

Казалось бы, журналистов в зоне СВО достаточно - десятки российских военкоров, представители западных информационных агентств. Но именно фильм Олеси Орленко, построенный на рассказах обычных жителей Донбасса о «привычном горе» и привычной боли (если к этому можно привыкнуть), стал для многих откровением.

- Может быть, надо быть историком и работать с фактами, чтобы понимать ценность живых свидетельств обычных людей, - объясняет Орленко. - Военные действия в любом случае закончатся. Но нельзя допустить, чтобы люди, ответственные за преступления, за убийства и издевательства над мирными жителями, вдруг сказали: этого не было. Находятся люди, которые готовы это оправдывать. И я поняла - я просто обязана заняться записью этих свидетельств!

«Донбасс: голоса несломленных людей».

ТАК ЛЮДЕЙ УБИВАЛИ ФАШИСТЫ

Пять лет назад, вспоминает Олеся Орленко, она участвовала в научном проекте - записывали воспоминания тех, кто пострадал от нацистских карателей на территории Беларуси, Латвии, на северо-западе России. Люди, встретившие войну детьми, рассказывали, как фашисты приходили в деревни и что творили.

- Когда начались события на Украине в 2014 году, я подумала, что испытываю дежавю - история в самых страшных ее проявлениях повторялась, - говорит она. - Я уже слышала о подобных вещах и подобных методах - как жгли книги, сбрасывали памятники, истязали людей. Это делали фашисты во время войны. И это происходит сейчас.

Бабушка из Ясиноватой в 72 года в апреле 2014 года доставала из подвала убитого за голосование на территории ДНР сына. И говорила: деда моего вот тоже фашисты за сопротивление в яме расстреляли, а теперь пришли другие фашисты - и уже сына.

Среди самых страшных кадров, которые отсняты уже Олесей Орленко и ее группой, - рассказы пленных, которым удалось вернуться живыми. Среди них и ополченцы, и обычные горожане. Есть записи жителей Мариуполя, которые прошли так называемую «библиотеку», где людей пытали.

Олеся Орленко и ее группа продолжают снимать. Уже отснят материал для нескольких фильмов. Но самое главное - таких проектов в Донбассе становится все больше. Людям нужна правда о жизни в Донецке.