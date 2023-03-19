«Второе дыхание» наших предприятий

На стане 390 Макеевского метзавода производят арматурный профиль. Фото: ЮГМКТГ

На днях Макеевский металлургический завод (ММЗ) возобновил приемку и обработку лома черных металлов. Это вызвано увеличением объемов производства стали на предприятиях компании «Южный горно-металлургический комплекс» (ЮГМК), филиалом которой является завод в Макеевке. Лом будет перерабатываться на ММЗ и отправляться на другие заводы компании.

НУЖНО БОЛЬШЕ АРМАТУРЫ

Металлургический завод - одно из градообразующих предприятий Макеевки. Здесь трудится более полутора тысяч человек, функционируют два прокатных стана. Производятся катанка, арматура и угловой прокат. Продукция пользуется спросом в республике и других регионах России, а также за рубежом. Завод стабильно развивается в составе компании и укрепляет свои позиции на мировом рынке.

Управляющий филиалом Андрей Лаверченко рассказал, что в минувшем году в заводообразующем цехе прокатного передела было произведено на 60% больше продукции, по сравнению с 2021 годом. Кроме того, ММЗ расширил ассортимент.

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На заводе также расширили место для хранения готовой продукции.

- В последнее время объемы производства увеличились, арматура востребована потребителями, и на складе идет накопление готовой продукции, а это требует дополнительных мест хранения, - рассказал мастер по ремонту кранового оборудования цеха прокатного передела Владислав Липовский. - Теперь с помощью электромостового крана мы можем складировать готовую продукцию в свободном пролете.

Светлана Кузьменко.

Светлана Кузьменко более 35 лет работает на заводе. Она оператор поста управления участка уборки горячего проката. Маркирирует бунты катанки.

- Мне очень нравятся и работа, и коллектив - дружный, веселый, - говорит женщина.

Муж Светланы Владимир тоже работает в цехе прокатного передела. Общий трудовой стаж семьи Кузьменко на ММЗ более 100 лет - на заводе практически всю жизнь трудились родители Владимира.

В ремонтно-механическом цехе завода оборудовали класс для практического обучения электросварщиков.

- Учитывая востребованность таких специалистов, было принято решение о возобновлении практического обучения, - сообщил мастер отделения по изготовлению металлоконструкций Эдуард Лахонько. - Для этого в первую очередь привели в порядок само помещение, восстановили электрическую часть, сварочное оборудование, необходимые для занятий приборы.

Преподают в классе электросварщики высокой квалификации.