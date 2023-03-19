Век живи - век лечи

Обучают узких специалистов. Фото: Пресс-служба минздрава Херсонской области

ВРАЧИ ВЕРНУЛИСЬ ЗА ПАРТЫ

Сейчас получить медицинскую помощь легко. А раньше было не так. Об этом рассказывают многие. К примеру, у жительницы Херсонщины Виолетты при родах погибла дочь, но внук выжил. У Ярика - так назвали младенца - ДЦП. Со всем привыкли справлять сами, на врачей рассчитывать не приходилось, говорит женщина:

- При Украине как было? Если не дашь денег, то в больницу можно не идти. Никто не лечил и не оказывал помощь бесплатно. Для нас было очень необычно, что при России медицинская помощь бесплатная. Многие пытаются давать денег по старой памяти, но врачи отказываются.

Тем временем в области проходит вакцинация, дети прошли медосмотры, врачи работают вместе с коллегами из других регионов России. В будущем регион сможет справиться своими силами. Но для этого медикам нужно изучить российскую систему здравоохранения изнутри. Об этом рассказала директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения России Ольга Кобякова:

- Коллегам предстоит достаточно сложная задача по перестройке всех систем здравоохранения их регионов для того, чтобы влиться в нашу общую трехуровневую систему здравоохранения Российской Федерации. С одной стороны, это очень сложно, с другой стороны - это возможность развития, это точка роста для того, чтобы улучшить качество и доступность медицинской помощи для жителей этих территорий.

В начале марта подписали указ - специалисты могут оказывать медпомощь по документам об образовании, которые у них уже есть. Но все же многие врачи, фельдшеры, медсестры, санитары, работники областного министерства здравоохранения и преподаватели профильных вузов и колледжей хотят учиться. А российские медики только рады помочь коллегам!

- К нам приезжают специалисты из регионов России и обучают наших врачей. Наши узкопрофильные специалисты и сотрудники отдела медобразования и науки проходят курсы повышения квалификации, - прокомментировали в министерстве здравоохранения региона.

В начале марта перед медработниками Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР выступили главные специалисты Минздрава России. Эксперты с мировым именем провели открытые лекции по онкологии, кардиологии и организации медико-санитарной помощи. В ведомстве уверены: такие встречи познакомят участников с клиническими и организационными подходами и ускорят интеграцию новых регионов страны в общую систему здравоохранения.

С прошлого года студенты-медики из Херсонской области тоже обучаются по российской программе.

ПОЯВЯТСЯ ПОЛЕВЫЕ ГОСПИТАЛИ

Скоро в новых регионах появятся выездные медицинские бригады и многофункциональные госпитали. Их откроют в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. На их создание и работу в течение года правительство России направит более одного миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

За счет субсидий в медицинских организациях сформируют мобильные бригады и организуют полевые многофункциональные госпитали. Врачи будут оказывать стандартную и специализированную медпомощь.

Федеральные и региональные медики будут помогать коллегам на местах - в маленьких городах и деревнях - с организационно-методическими вопросами.

Такой формат работы уже протестировали в России во время пандемии коронавируса. И он оказался эффективным - выездные бригады помогли оказывать медицинскую помощь более оперативно.

НАЦЕНКА МИНИМАЛЬНАЯ

На левобережье Херсонской области открыли еще пять государственных аптек. Областная фармацевтика возрождается быстро - сейчас работают уже семь госаптек. До конца этого года планируют открыть 20.

- В наших аптеках есть медикаменты по всем профилям, в том числе жизненно необходимые. Цены на лекарственные препараты становятся более доступными для жителей нашего региона. Стоимость лекарств в наших аптеках на порядок ниже, чем в коммерческих, − рассказал министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

Открытие государственных аптек приводит к появлению здоровой конкуренции. А это людям необходимо. Ведь при предыдущей власти накрутка на лекарства доходила до 700%! Сейчас же накрутка на жизненно необходимые лекарства составляет не более 3%.

Государственные аптеки открыли в семи населенных пунктах.

- Мы очень рады открытию госаптеки. Тут есть разные лекарства, в том числе специализированные медикаменты. А цены намного ниже, чем в обычных. Надеюсь, и там скоро снизят, чтобы и у них покупали, - говорит жительница Геническа Ольга Марченко.

Адреса государственных аптек:

г. Геническ, пр-т Мира, 130;

пгт. Новотроицкое, ул. Соборная, 105;

пгт. Аскания-Нова, ул. Центральная, 5;

с. Виноградово, ул. Поповича, 23;

с. Абрикосовка, ул. Фрунзе, 4;

пгт Нижние Серогозы, ул. Садовая, 7.

График работы: пн. - птн. с 8.00 до 16.00.

пгт. Чаплынка, ул. Грушевского, 61.

График работы: пн. - сб. с 8.00 до 14.00.