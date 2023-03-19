Кино в Геническе началось со «Снежной королевы»

Кинотеатр «Россия» в Геническе.

Кинотеатр «Россия» в Геническе распахивает двери для самых маленьких зрителей. За последний месяц здесь провели немало работы, обеспечив зал современным цифровым и звуковым оборудованием, привели в порядок кресла, гардеробы. И теперь радушно встречают гостей. Премьерный показ решили устроить для школьников: на афишах «Снежная королева: Разморозка», мультфильм 2022 года. Но здесь ребята его еще не видели. Хотя уже успели почитать описание и с самого начала предвкушали, как будут наблюдать за приключениями озорной и смелой волшебницы Айлы, дочери Снежной королевы.

Впрочем, удовольствие ребята получили не только от сюжета мультфильма. Качество картинки и звука в обновленном кинотеатре поразило и самих школьников, и учителей. Вскоре оценить кинозал смогут все жители: одним из первых фильмов, которые предложат к просмотру, станет «Поехавшая» - фильм о приключениях россиянки, которая на полгода отправилась в велопутешествие по стране.

- Конечно, открытия кинотеатра все ждут. Местные жители не могли раньше получить такого качества просмотра: сейчас мы можем демонстрировать 2D- и 3D-форматы, с четкой картинкой. Мы открыли кинозал на базе кинотеатра «Россия» - раньше он назывался «Украина». Конечно, сейчас здесь и оборудование более качественное, и репертуар всех порадует. Показывать будем отечественные фильмы, которые предоставит Фонд кино. Уверяю, будет из чего выбрать! - говорит и. о. первого заместителя министра культуры Херсонской области Артем Лагойский.

Кинотеатр рассчитан на 500 посадочных мест - так что билетов хватит всем желающим. В Геническе уже ждут последних премьер и мечтают посмотреть «Чебурашку».

Министерство культуры запуском кинотеатра не ограничится. 18 марта в области будут отмечать «Крымскую весну». 25 марта пройдут отчетные концерты ко Дню работника культуры по всем округам.