В ЛНР выбрали главу избиркома

Елена Кравченко. Фото: ЦИК РФ

На первом заседании избиркома ЛНР избрали председателя. Им стала юрист, бывший депутат Народного совета, председатель ЦИК ЛНР, возглавлявшая его во время проведения референдума о вхождении республики в состав РФ Елена Кравченко.

Главу избиркома выбирали тайным голосованием. Кандидатуру Кравченко поддержали единогласно.

- Мы очень высоко ценим Елену Валерьевну, знаем, как она работала все это время, знаем ее командный стиль. С одной стороны, она как руководитель достаточно жестко, принципиально целый ряд вопросов решала. С другой стороны, удалось создать такую человеческую атмосферу на месте. Это очень важно внутри избирательной системы Луганской Народной Республики, - сказала руководитель ЦИК РФ Элла Памфилова, участвовавшая в собрании онлайн.

Был также оглашен состав избиркома. В нем - 12 членов с правом решающего голоса. Комиссию сформировали Народный совет и врио главы ЛНР на паритетной основе, назначив в нее по шесть человек.

Кроме Памфиловой, в первом заседании приняли участие Леонид Пасечник, председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко, член ЦИК РФ Александр Курдюмов и зам Памфиловой Николай Булаев - тоже дистанционно.

Леонид Пасечник отметил, что республике предстоит провести две масштабные избирательные кампании: сентябрьские выборы в Народный совет ЛНР и органы местного самоуправления, а в марте 2024 года - Президента Российской Федерации.

- Наши «оппоненты» будут любым способом пытаться устроить провокации, запугивать избирателей, мешать работе и искать изъяны, чтобы сорвать и дискредитировать выборы. Эта тактика нацистов нам знакома, и мы успешно справились с ней на референдуме. Ожидаю, что предстоящие выборы также пройдут безукоризненно и в полном соответствии с высокими российскими стандартами, - подчеркнул руководитель региона.

Заместителем председателя избиркома выбрана Марианна Скорнякова, секретарем - Екатерина Терещенко.

Избрание руководства завершило формирование региональной избирательной комиссии ЛНР первого состава. Теперь республиканский избирком должен не позднее 1 мая сформировать территориальные комиссии сроком на 5 лет. Теркомы, в свою очередь, - участковые комиссии. Срок у них - до 15 июля.