Готовимся к выборам

Марина Захарова.

Состоялось первое заседание избирательной комиссии нового созыва. Ее деятельность теперь регламентируется российским законодательством. В комиссию вошли 10 человек - пять были назначены врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо, а еще пять - Центральной избирательной комиссией РФ. Председателем нового органа единогласно признали Марину Захарову - за ее кандидатуру проголосовали все 10 присутствующих депутатов.

- Я оправдаю доверие, которое оказали мне руководство и все жители области. Буду работать на благо нашего региона, - отметила Марина Захарова, обращаясь к депутатам.

На первом заседании избиркома присутствовал врио губернатора нового региона России Владимир Сальдо. Он отметил, что Марина Захарова имеет все необходимые для работы навыки и прекрасно проявила себя во время организации референдума осенью 2022 года.

- Референдум был проведен на самом высоком уровне. Марина Юрьевна в это время получила бесценный опыт в организации голосования. Уверен, что она отлично справится и с новыми задачами, - подчеркнул Владимир Сальдо.

По видеосвязи в заседании принимала участие председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

В повестке заседания были в том числе вопросы организации выборов. Как напомнила новоиспеченная глава избирательной комиссии, в 2023 году в регионе впервые пройдут выборы депутатов Законодательного собрания и муниципальных округов по российскому законодательству.

- Работы членам избиркома предстоит много. Но результат обязательно будет достойным, - отметила Марина Захарова.

В этом поможет опыт, приобретенный при проведении референдума в 2022 году. Ведь в нем приняли участие более полумиллиона жителей Херсонщины, 87% из которых высказались за вхождение в состав Российской Федерации и определили тем самым свою дальнейшую судьбу в рамках единого государства.

В ближайшее время в Херсонской области будут сформированы территориальные участковые отделения, чтобы проводить избирательные и предвыборные кампании.

ВАЖНО

В Единый день голосования - 10 сентября 2023 года - в 54 субъектах России пройдет 78 избирательных кампаний. Впервые в нем примут участие новые регионы России.