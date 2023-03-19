Экономический прорыв

Во времена Советского Союза вывозилось ежедневно не менее 140 - 250 вагонов арбузов и дынь в августе и сентябре.

Поддержка новых регионов сегодня находится в числе первостепенных задач для российского правительства. Как отметил в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин, власти уже начали и будут наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития новых субъектов Федерации. Речь, в частности, идет и о возрождении крупных предприятий во всех секторах промышленности, создании рабочих мест, строительстве новых современных дорог, модернизации портов Азовского моря. Однако потенциал освобожденных земель таков, что завтра они сами уже будут активно помогать национальной экономике выйти на новый виток развития. Например, ДНР и ЛНР могут стать мощными индустриальными центрами, а развитая сфера сельского хозяйства и туризма дадут толчок Запорожской и Херсонской областям.

АРБУЗЫ, ПОДСОЛНЕЧНИК И ЗЕРНО

Главное богатство Херсонской области - сельское хозяйство. В области активно субсидируются фермерские хозяйства, предприятия, занимающиеся посевной.

- Наш регион - это около двух миллионов гектаров пахотных земель. Это огромный потенциал, который при правильном подходе даст мощную отдачу по всей стране, - рассказал сенатор региона Константин Басюк.

По его словам, местные продукты всегда ценились за высокое качество. И сейчас упор будет делаться на внутренний рынок.

- Жители соседних с нами регионов уже это почувствовали - за счет поставок из нашей области в Крыму в прошлом году подешевели клубника, помидоры, другие овощи и фрукты, - отметил Константин Владимирович.

Главным региональным брендом должны стать знаменитые херсонские арбузы. Эта полосатая ягода появилась здесь более 230 лет назад. Продукцию экспортировали в Киев, Санкт-Петербург, Москву, Варшаву и другие города. По подсчетам исследователя Григория Кобзаря, из Херсона и других пристаней нижнего Днепра во времена Советского Союза вывозилось ежедневно не менее 140 - 250 вагонов арбузов и дынь в августе и сентябре. В регионе есть даже памятник арбузу - в 1988 году четырехметровую фигуру установили около села Осокоровка Нововоронцовского района.

Уже много лет на Херсонщине проходил фестиваль, посвященный местным арбузам. Когда-то на нем зафиксирован рекорд Украины - арбуз весом 43 кг 180 г!

Помимо внутреннего рынка, есть в Херсонской области и сельхозпродукты на экспорт - прежде всего это зерно и подсолнечное масло. Для этого придется переформатировать логистические цепочки на Ближний Восток и в Азию. Говоря об этом, Басюк сделал акцент именно на восстановлении и развитии логистики.

СТАВКА НА ТУРИЗМ

После завершения спецоперации одним из главных оздоровительных центров отдыха детей Херсонской области должен стать знаменитый детский курорт в Скадовске. Фото: Из личного архива Влады Луговской

Туризм - очень многогранно развитая отрасль хозяйства, которая серьезно влияет на развитие государственной экономики. В России туризм переживает качественный и количественный скачок: появляются новые перспективные направления, открываются предприятия, растет спрос, увеличивается прибыль от продажи турпродукта. Мощный потенциал в сфере туризма и у новых регионов. Власти стараются заниматься развитием этой отрасли по максимуму, поскольку морское побережье не подвергается обстрелу.

Так, на территории Херсонской области, которая раскинулась на берегу Азовского и Черного морей, находятся тысячи баз отдыха. Одна из наиболее значимых курортных зон региона - Скадовский курорт. По состоянию на 2021 год в этой зоне размещалось 84 оздоровительных учреждения на 22 130 мест, из которых 55% фонда составляли детские оздоровительные учреждения. По заверению Басюка, после завершения специальной военной операции одним из главных оздоровительных центров отдыха мальчишек и девчонок должен стать знаменитый детский курорт в Скадовске на Джарылгачском заливе. Главные особенности курорта - климат и воздух, насыщенный озоном, бромом и йодом.

- Море в Скадовске подходит для лечения. У моей жены атопический дерматит. Очень помогает. Кожа заживает буквально за неделю. Поэтому приезжайте и оздоравливайтесь, - поделился своими впечатлениями один из отдыхающих.

Морская вода, попадающая в залив, малоподвижная и накапливает огромное количество соли и йода, что намного больше, чем в открытом море. Благодаря чему Скадовск из простого курорта превратился в оздоровительный и лечебный.

Инфраструктура развлечений на территории тоже развита. Семьи с детьми неизменно отмечают, что в Скадовске легко найти занятия для досуга взрослым и ребятам:

- Масса всяких аттракционов: аэрохоккей, гончарное дело, кузница, дартс, тир, тату хной, прически, фото с орлами/голубями/обезьянами/крокодилами, куча ночных клубов и прочее. Здесь точно не заскучаете.

НА СТАРТЕ «ТАВРИДА-2»

Еще одной опорой экономики российского Приазовья должна стать транспортная отрасль. На Херсонщине развитая сеть автодорог, однако 80% из них находятся в довольно плачевном состоянии. Как заявил Константин Басюк, привести их в порядок планируется в несколько этапов, где главными временными отсечками станут 2025, 2027 и 2030 годы. При этом важнейшей задачей здесь является соединение трассы «Таврида» с Ростовом. «Таврида» - один из самых важных объектов инфраструктуры, построенных в рамках федеральной программы развития Крыма. На сегодняшний день четырехполосная «Таврида» соединяет Керчь и Севастополь через Симферополь. Общая протяженность дороги, на которой можно разгоняться до 110 километров в час, - 250,7 километра. В сутки по ней могут проехать до 40 тысяч машин. О начале строительства четырехполосной трассы Симферополь - Ростов-на-Дону с разрешенной скоростью движения 90 км/ч уже объявлено. Автодорога длиной 600 километров пройдет вдоль Азовского моря через населенные пункты Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Чонгар. Большая часть трассы от Джанкоя до Новоазовска уже приведена в порядок. На ней уложили новый асфальт, расширили обочины и укрепили 13 мостов.

Трасса с проектным названием «Таврида-2» будет начинаться в Симферополе, через Джанкой до Геническа, а потом вдоль северного берега Азовского моря до Ростова-на-Дону. Она сможет принимать до 30 тысяч машин в сутки, чем разгрузит Крымский мост. На первом этапе строительство будет проходить на участках, которые расположены далеко от зоны боевых действий. Стоимость строительства оценивается в 350 - 400 млрд рублей. По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, по новой дороге смогут быстрее доставлять грузы, что позволит увеличить экономические показатели.