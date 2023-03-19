Почему так важен Артемовск

Шестой президент Украины в последние месяцы путался в показаниях относительно Артемовска, который в Киеве называют Бахмутом. То говорил о бесконечно героическом сопротивлении, то о жутком положении своих войск в этом пункте. То допускал сдачу данного «незначительного» городка, то выпускал совместное с главкомом ВСУ Залужным заявление, что в Бахмут будет перебрасываться столько сил, сколько нужно для его успешной обороны.

Сделать «второй Сталинград» из Мариуполя и Северодонецка не получилось - теперь пытаются слепить символ сопротивления «воинов света» из Артемовска. Получается плохо.

НАШИ В ГОРОДЕ

К 12 марта на северо-западе от Артемовска (Бахмута) российские штурмовые отряды у Орехово-Василевки прорвали оборону украинских формирований к югу от села. Установлен контроль над двумя из четырех укрепленных пунктов на этом участке. На третьем и четвертом идет зачистка. В районе сельского кладбища уничтожено до взвода из состава 30-й отдельной мехбригады и 116-й бригады ТРО ВСУ.

Украинцы пытались атаковать силами 1-го отряда спецназа 71-й егерской бригады при поддержке танкового взвода 4-й отдельной бригады ВСУ. Российские бойцы уничтожили два танка, а в 71-й бригаде ВСУ потери за два дня составили более роты убитыми и ранеными.

Формирования националистов отступают в район Голубовки. Тяжелораненых они пытаются переправлять в Славянск и Лиман. Из Миньковки, Голубовки и Приволья ВСУ ведут обстрел тех участков, где наступают российские подразделения, из артиллерии и минометов.

На юго-западе от города штурмовые отряды приблизились к трассе до Константиновки. Наступление идет на участках дороги Константиновка - Красное и Красное - Бахмут. Притом для поддержки ВСУ в Константиновку из Славянска переброшена минометная батарея.

Наши подразделения продвинулись в Буденновском районе на юге населенного пункта, улучшив тактическое положение и выровняв линию фронта.

Продвижение на северо-запад по Славянской трассе позволяет расширить буферную зону у Артемовска и обезопасить фланги от контрударов ВСУ.

На глазах рушится созданный из Артемовска в Киеве образ неприступной крепости. А ведь Зеленский во время своего визита в Вашингтон сравнивал бои за этот город со сражением при Саратоге. Тогда американцы одержали первую крупную победу над англичанами в войне за независимость. Но аналогия явно хромает.

Генерал-полковник Александр Сырский, командующий сухопутными войсками ВСУ, побывавший в «городе-крепости» в начале марта , но после 10 марта оставивший его навсегда, своего президента в этом направлении поддерживать явно не готов.

УКРАИНЦЫ ЧУЮТ БЕДУ

Местные жители Артемовска. Через наших военных они обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом предоставить старикам и детям возможность покинуть город. Но так ничего и не получили в ответ. Всех, кого могут, эвакуируют наши.

Большие масштабы потерь в боях за Артемовск, где сегодня сковано до четверти боеспособных сил, которыми располагали ВСУ к марту 2023-го, вынуждены признавать на Украине почти все: от высшего военного руководства до командиров низового звена и рядовых.

Вот какие заявления прозвучали в последние дни.

Командир одного из подразделений ВСУ, ведущего бои в этом городе, Денис Ярославский сообщил Espreso TV:

- В Бахмуте идут жестокие бои прямо на улицах. За каждый переулок. Особая опасность в том, что горловина оперативного котла составляет не более 4 км. Без логистики нет ничего - ни ротации, ни подвоза боеприпасов. Мы понимаем, что может быть повторение Дебальцевского котла. Такая же ситуация, когда трассы отрезаны, и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну. Из-за такой горловины в 4 км это очень опасно.

А боец 93-й бригады ВСУ признался изданию Страна.ua:

- Как только русские займут дорогу на Хромово, Бахмут начнет превращаться из крепости в большую братскую могилу. И уже не будет смысла молчать о вещах, которые бесят последние месяцы. Может быть, кто-то увидит в них зраду (предательство. - Ред.), но мне будет уже глубоко начхать. Терпение на исходе.

И силы на исходе тоже.

ОТСЮДА ПОЙДЕТ ПРОРЫВ

Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ так оценил значение Артемовска и боев за него:

- Продолжается освобождение Артемовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск в Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ.

А глава фонда научных и исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру конкретизировал развитие ситуации:

- На фоне тревожных сообщений о подготовке ВСУ четырех корпусов для прорыва окружения Артемовска российские

войска заняли населенный пункт Дубово-Васильевка, северо-западнее города. Это усиливает наш огневой контроль над дорогами и еще больше усложняет для Украины возможности по снабжению гарнизона.

Эксперт полагает, что гарнизон находится в критическом состоянии. И речь идет не о неделях, а о днях, когда противник еще может удерживать остатки городской и промышленной застройки, такой как Артемовский завод по обработке цветных металлов, - и это будет сопровождаться огромными потерями для Украины именно на путях снабжения.

Ну а взятие этого узлового логистического центра обеспечит и укрепление позиций Северодонецка - Лисичанска, и создаст плацдармы как для освобождения Красного Лимана, так и для продвижения к Славянску и Краматорску.